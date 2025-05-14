14 мая 2025

«Тяжелый люкс»: что нашли в доме экс-начальника ГАИ Челябинска Гайде во время обыска

В доме у задержанного экс-начальника ГАИ Челябинска Гайде нашли дорогие вещи
© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи обыскали дом Александр Гайде
Следователи обыскали дом Александр Гайде Фото:

Пресс-служба СКР по Челябинской области опубликовала видео задержания и обысков в доме экс-начальника ГАИ Челябинска (ныне начальник ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Челябинской области») Александра Гайде. Судя по кадрам, он является обладателем премиальных вещей.

Силовики задержали Гайде в его доме. К фигуранту пришли рано утром. Гайде открыл дверь, будучи в одном нижнем белье.

При обысках у него нашли часы премиум-класса Breitling Chronomat и Jaguar (за 100 тысяч рублей). В гараже у экс-начальника ГАИ обнаружили «свежую» Toyota Camry. Жилье Гайде опечатали. Его же доставили на допрос в следственный отдел.

Гайде обвиняют в получении взяток. По версии следствия, деньги и иные подношения он получал от директора фирмы «Капиталстрой» Ромика Варданяна. Только по одному эпизоду есть сведения о получении Гайде свыше 1 млн рублей. Также есть информация, что обнаруженную в гараже Toyota Camry бывший начальник ГАИ города получил незаконно.

«В период с 01 января 2018 года по 24 мая 2024 года получил через посредника, а также руководителя коммерческой организации две взятки в особо крупном размере, в том числе в виде автомобилей марок Volvo S80 и Toyota Camry, а также в виде строительных материалов и бытовой техники. Это были „вознаграждения“ за незаконные действия, входящие в его должностные полномочия. Гайде приказывал подчиненным сотрудникам не привлекать к административной ответственности руководство коммерческой организации и ее сотрудников по линии дорожного надзора и безопасности дорожного движения при перевозках грузов по дорогам общего пользования на территории города Челябинска», — сообщили в пресс-службе СКР по региону. Преступления выявлены сотрудниками УФСБ России по Челябинской области совместно с ОРЧ СБ ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение по уголовному делу.

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Пресс-служба СКР по Челябинской области опубликовала видео задержания и обысков в доме экс-начальника ГАИ Челябинска (ныне начальник ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Челябинской области») Александра Гайде. Судя по кадрам, он является обладателем премиальных вещей. Силовики задержали Гайде в его доме. К фигуранту пришли рано утром. Гайде открыл дверь, будучи в одном нижнем белье. При обысках у него нашли часы премиум-класса Breitling Chronomat и Jaguar (за 100 тысяч рублей). В гараже у экс-начальника ГАИ обнаружили «свежую» Toyota Camry. Жилье Гайде опечатали. Его же доставили на допрос в следственный отдел. Гайде обвиняют в получении взяток. По версии следствия, деньги и иные подношения он получал от директора фирмы «Капиталстрой» Ромика Варданяна. Только по одному эпизоду есть сведения о получении Гайде свыше 1 млн рублей. Также есть информация, что обнаруженную в гараже Toyota Camry бывший начальник ГАИ города получил незаконно. «В период с 01 января 2018 года по 24 мая 2024 года получил через посредника, а также руководителя коммерческой организации две взятки в особо крупном размере, в том числе в виде автомобилей марок Volvo S80 и Toyota Camry, а также в виде строительных материалов и бытовой техники. Это были „вознаграждения“ за незаконные действия, входящие в его должностные полномочия. Гайде приказывал подчиненным сотрудникам не привлекать к административной ответственности руководство коммерческой организации и ее сотрудников по линии дорожного надзора и безопасности дорожного движения при перевозках грузов по дорогам общего пользования на территории города Челябинска», — сообщили в пресс-службе СКР по региону. Преступления выявлены сотрудниками УФСБ России по Челябинской области совместно с ОРЧ СБ ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение по уголовному делу.
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