Мировой судья из Кургана стала судьей в Новом Уренгое

Президент РФ Владимир Путин назначил судьей в Новый Уренгой Татьяну Подкорытову, указ о назначении опубликован на портале правовых актов. Ранее она занимала должность мирового судьи в Кургане, сообщается на сайте «Судьи России».
«Назначить на шестилетний срок полномочий в Новоуренгойском суде ЯНАО Татьяну Викторовну Подкорытову», — сообщается в указе, подписанным Владимиром Путиным. Документ опубликован 9 июля.
Татьяна Подкорытова родилась в 1975 году. Имеет высшее юридическое образование, в 2006 году она окончила «Уральский юридический институт МВД РФ».
Трудовую деятельность начала с июля 2002 года в Курганском горсуде на должности специалиста. В последующем выполняла обязанности секретаря суда и консультанта. С марта 2008 года по декабрь 2012 года работала помощником судьи. В 2012 году стала мировым судьей. Служила на различных участках судов Курганской области. Рекомендацию на вакантную судейскую должность получила 29 января, на первом заседании квалификационной коллегии судей ЯНАО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.