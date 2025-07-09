Мировой судья из Кургана стала судьей в Новом Уренгое

Путин назначил нового судью в Новый Уренгой
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В суд Нового Уренгоя придет судья из Курганской области
В суд Нового Уренгоя придет судья из Курганской области Фото:
новость из сюжета
Назначения и отставки судей на Ямале

Президент РФ Владимир Путин назначил судьей в Новый Уренгой Татьяну Подкорытову, указ о назначении опубликован на портале правовых актов. Ранее она занимала должность мирового судьи в Кургане, сообщается на сайте «Судьи России».

«Назначить на шестилетний срок полномочий в Новоуренгойском суде ЯНАО Татьяну Викторовну Подкорытову», — сообщается в указе, подписанным Владимиром Путиным. Документ опубликован 9 июля.

Татьяна Подкорытова родилась в 1975 году. Имеет высшее юридическое образование, в 2006 году она окончила «Уральский юридический институт МВД РФ».

Трудовую деятельность начала с июля 2002 года в Курганском горсуде на должности специалиста. В последующем выполняла обязанности секретаря суда и консультанта. С марта 2008 года по декабрь 2012 года работала помощником судьи. В 2012 году стала мировым судьей. Служила на различных участках судов Курганской области. Рекомендацию на вакантную судейскую должность получила 29 января, на первом заседании квалификационной коллегии судей ЯНАО.

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Президент РФ Владимир Путин назначил судьей в Новый Уренгой Татьяну Подкорытову, указ о назначении опубликован на портале правовых актов. Ранее она занимала должность мирового судьи в Кургане, сообщается на сайте «Судьи России». «Назначить на шестилетний срок полномочий в Новоуренгойском суде ЯНАО Татьяну Викторовну Подкорытову», — сообщается в указе, подписанным Владимиром Путиным. Документ опубликован 9 июля. Татьяна Подкорытова родилась в 1975 году. Имеет высшее юридическое образование, в 2006 году она окончила «Уральский юридический институт МВД РФ». Трудовую деятельность начала с июля 2002 года в Курганском горсуде на должности специалиста. В последующем выполняла обязанности секретаря суда и консультанта. С марта 2008 года по декабрь 2012 года работала помощником судьи. В 2012 году стала мировым судьей. Служила на различных участках судов Курганской области. Рекомендацию на вакантную судейскую должность получила 29 января, на первом заседании квалификационной коллегии судей ЯНАО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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