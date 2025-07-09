Умер пятилетний мальчик, закрывший собой маму во время налета ВСУ на Курск

Пятилетний мальчик Толя, который накрыл своим телом маму в попытке ее спасти во время атаки ВСУ, скончался во время транспортировки в Москву. Об этом написал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«К глубокой скорби, 5-летний мальчик, раненный накануне на пляже в Курске, скончался во время транспортировки в Москву», — написал Хиншейтн в своем telegram-канале. Он отметил, что медики сделали все для спасения ребенка, однако полученные им травмы оказались слишком тяжелыми. У мальчика было поражено 30% тела.
Хинштейн выразил слова соболезнования семье погибшего ребенка. Он подчеркнул, что им будет оказана вся необходимая помощь.
Ранее ВСУ нанесли удар по пляжу в Курске. В результате погибло три человека, в том числе сотрудник Росгвардии, который участвовал в эвакуации отдыхающих после первого удара. По информации Хинштейна, пострадали в результате удара шесть человек, включая пятилетнего мальчика Анатолия, который попытался защитить свою мать во время украинской атаки. URA.RU вело трансляцию события.
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