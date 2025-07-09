В Перми официально появилась площадь Трудовой доблести

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Присвоение Перми звания Города трудовой доблести вытеснило из топонимики Карла Маркса
Присвоение Перми звания Города трудовой доблести вытеснило из топонимики Карла Маркса Фото:

Площадь Карла Маркса в Перми официально переименовали в площадь Трудовой доблести. Постановление мэрии за подписью главы города Эдуарда Соснина опубликовано на сайте администрации.

«Присвоить площади, расположенной в Свердловском районе города Перми, наименование „Площадь Трудовой доблести“ путем изменения существующего наименования „Площадь Карла Маркса“», — говорится в документе. Ранее решение о переименовании одобрил Совет по топонимике.

В 2020 году указом президента России Владимира Путина Перми было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». На площади Карла Маркса в 2023 году установили памятную стелу, а в 2025 на здании напротив разместили надпись «Пермь — город трудовой доблести».

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Площадь Карла Маркса в Перми официально переименовали в площадь Трудовой доблести. Постановление мэрии за подписью главы города Эдуарда Соснина опубликовано на сайте администрации. «Присвоить площади, расположенной в Свердловском районе города Перми, наименование „Площадь Трудовой доблести“ путем изменения существующего наименования „Площадь Карла Маркса“», — говорится в документе. Ранее решение о переименовании одобрил Совет по топонимике. В 2020 году указом президента России Владимира Путина Перми было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». На площади Карла Маркса в 2023 году установили памятную стелу, а в 2025 на здании напротив разместили надпись «Пермь — город трудовой доблести».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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