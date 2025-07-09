В Перми официально появилась площадь Трудовой доблести

Площадь Карла Маркса в Перми официально переименовали в площадь Трудовой доблести. Постановление мэрии за подписью главы города Эдуарда Соснина опубликовано на сайте администрации.
«Присвоить площади, расположенной в Свердловском районе города Перми, наименование „Площадь Трудовой доблести“ путем изменения существующего наименования „Площадь Карла Маркса“», — говорится в документе. Ранее решение о переименовании одобрил Совет по топонимике.
В 2020 году указом президента России Владимира Путина Перми было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». На площади Карла Маркса в 2023 году установили памятную стелу, а в 2025 на здании напротив разместили надпись «Пермь — город трудовой доблести».
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