Трамп усложнил жизнь виноделам и производителям сигарет из Молдавии

Трамп ввел 25-процентные пошлины на импорт из Молдавии
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Трамп ввел 25- и 30-процентные пошлины для ряда государств
Трамп ввел 25- и 30-процентные пошлины для ряда государств Фото:

Администрация американского президента Дональда Трампа с 1 августа вводит 25-процентные таможенные пошлины на товары, импортируемые из Молдавии. В частности, на вино и табачную продукцию. Об этом сообщается в письме на имя президента Молдавии Майи Санду, опубликованном главой Белого дома в соцсетях.

«Эти пошлины могут быть изменены в сторону повышения или понижения, в зависимости от наших отношений с вашей страной», — написал Трамп в соцсети Truth Social. Согласно отчетам, Молдавия экспортирует в США алкогольную и табачную продукцию, а также запчасти самолетов и вертолетов. Об этом следует из данных сайта monitorul.

Кроме того, Трамп заявил, что экспортеры из Алжира, Ирака и Ливии столкнутся с тарифом в размере 30%. Тогда как экспортеры из Брунея, Молдовы и Филиппин столкнутся с тарифом таможенных пошлин в размере 25%. Ранее, в понедельник, он объявил о планах введения пошлин в размере до 40% на товары, импортируемые из 14 стран, включая Бангладеш, Японию и Южную Корею.

Еще 2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, а индивидуальные ставки — 9 апреля. В тот же день американский лидер сообщил о 90-дневной приостановке действия части ответных пошлин. Как объяснили в Белом доме, пауза была связана с необходимостью проведения торговых консультаций.

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Администрация американского президента Дональда Трампа с 1 августа вводит 25-процентные таможенные пошлины на товары, импортируемые из Молдавии. В частности, на вино и табачную продукцию. Об этом сообщается в письме на имя президента Молдавии Майи Санду, опубликованном главой Белого дома в соцсетях. «Эти пошлины могут быть изменены в сторону повышения или понижения, в зависимости от наших отношений с вашей страной», — написал Трамп в соцсети Truth Social. Согласно отчетам, Молдавия экспортирует в США алкогольную и табачную продукцию, а также запчасти самолетов и вертолетов. Об этом следует из данных сайта monitorul. Кроме того, Трамп заявил, что экспортеры из Алжира, Ирака и Ливии столкнутся с тарифом в размере 30%. Тогда как экспортеры из Брунея, Молдовы и Филиппин столкнутся с тарифом таможенных пошлин в размере 25%. Ранее, в понедельник, он объявил о планах введения пошлин в размере до 40% на товары, импортируемые из 14 стран, включая Бангладеш, Японию и Южную Корею. Еще 2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, а индивидуальные ставки — 9 апреля. В тот же день американский лидер сообщил о 90-дневной приостановке действия части ответных пошлин. Как объяснили в Белом доме, пауза была связана с необходимостью проведения торговых консультаций.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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