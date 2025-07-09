Трамп усложнил жизнь виноделам и производителям сигарет из Молдавии

Администрация американского президента Дональда Трампа с 1 августа вводит 25-процентные таможенные пошлины на товары, импортируемые из Молдавии. В частности, на вино и табачную продукцию. Об этом сообщается в письме на имя президента Молдавии Майи Санду, опубликованном главой Белого дома в соцсетях.
«Эти пошлины могут быть изменены в сторону повышения или понижения, в зависимости от наших отношений с вашей страной», — написал Трамп в соцсети Truth Social. Согласно отчетам, Молдавия экспортирует в США алкогольную и табачную продукцию, а также запчасти самолетов и вертолетов. Об этом следует из данных сайта monitorul.
Кроме того, Трамп заявил, что экспортеры из Алжира, Ирака и Ливии столкнутся с тарифом в размере 30%. Тогда как экспортеры из Брунея, Молдовы и Филиппин столкнутся с тарифом таможенных пошлин в размере 25%. Ранее, в понедельник, он объявил о планах введения пошлин в размере до 40% на товары, импортируемые из 14 стран, включая Бангладеш, Японию и Южную Корею.
Еще 2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, а индивидуальные ставки — 9 апреля. В тот же день американский лидер сообщил о 90-дневной приостановке действия части ответных пошлин. Как объяснили в Белом доме, пауза была связана с необходимостью проведения торговых консультаций.
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