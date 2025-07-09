Трамп объявил об огромных пошлинах на бразильские товары

США с 1 августа 2025 года вводят 50-процентную импортную пошлину на все товары из Бразилии. Об этом рассказал американский президента Дональда Трамп.
«Начиная с первого августа 2025 года, мы будем взимать с Бразилии пошлину в размере 50% на все бразильские товары, отправляемые в Соединенные Штаты, помимо всех секторальных пошлин», — написал Трамп. Сообщение размещено в Truth Social.
Ранее президент США Дональд Трамп уже уведомил двенадцать стран, включая Японию, Южную Корею, Казахстан и Малайзию, о введении новых импортных пошлин с 1 августа 2025 года, которые варьируются от 25% до 40%. Власти США предупреждали о возможности возвращения подобных мер, если в торговых переговорах с партнерами не будет достигнут прогресс.
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