09 июля 2025

Трамп объявил об огромных пошлинах на бразильские товары

Трамп: США введут 50%-ю пошлину на все товары из Бразилии
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп ввел драконовские пошлины в отношении Бразилии
Трамп ввел драконовские пошлины в отношении Бразилии Фото:

США с 1 августа 2025 года вводят 50-процентную импортную пошлину на все товары из Бразилии. Об этом рассказал американский президента Дональда Трамп.

«Начиная с первого августа 2025 года, мы будем взимать с Бразилии пошлину в размере 50% на все бразильские товары, отправляемые в Соединенные Штаты, помимо всех секторальных пошлин», — написал Трамп. Сообщение размещено в Truth Social.

Ранее президент США Дональд Трамп уже уведомил двенадцать стран, включая Японию, Южную Корею, Казахстан и Малайзию, о введении новых импортных пошлин с 1 августа 2025 года, которые варьируются от 25% до 40%. Власти США предупреждали о возможности возвращения подобных мер, если в торговых переговорах с партнерами не будет достигнут прогресс.

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США с 1 августа 2025 года вводят 50-процентную импортную пошлину на все товары из Бразилии. Об этом рассказал американский президента Дональда Трамп. «Начиная с первого августа 2025 года, мы будем взимать с Бразилии пошлину в размере 50% на все бразильские товары, отправляемые в Соединенные Штаты, помимо всех секторальных пошлин», — написал Трамп. Сообщение размещено в Truth Social. Ранее президент США Дональд Трамп уже уведомил двенадцать стран, включая Японию, Южную Корею, Казахстан и Малайзию, о введении новых импортных пошлин с 1 августа 2025 года, которые варьируются от 25% до 40%. Власти США предупреждали о возможности возвращения подобных мер, если в торговых переговорах с партнерами не будет достигнут прогресс.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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