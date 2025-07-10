В США нашли виновных в покушении на Трампа

Секретная служба США отстранила агентов, виновных в покушении на Дональда Трампа
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Шестеро агентов секретной службы отстранены от должности
Шестеро агентов секретной службы отстранены от должности Фото:
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Покушение на Дональда Трампа

Секретная служба США отстранили шестерых сотрудников, которых обвинили в нарушениях в работе. Эти ошибки произошли во время покушения в июле прошлого года, они подвергли опасности президента США Дональда Трампа. Информацией поделился телеканал ABC со ссылкой на неназванного чиновника.

«Дисциплинарные меры против шести агентов были приняты в последние месяцы, и им было предоставлено право на обжалование. Должности отстранённых варьировались от руководящего уровня до уровня линейных агентов», — написано в материале. По информации, агентов отстранили от должности на срок от 10 до 42 дней.

Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля 2024 года на митинге в Пенсильвании в рамках предвыборной кампании. Тогда пуля пролетела в считанных сантиметрах от головы и задела только ухо. Стрелявший погиб на месте.

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Секретная служба США отстранили шестерых сотрудников, которых обвинили в нарушениях в работе. Эти ошибки произошли во время покушения в июле прошлого года, они подвергли опасности президента США Дональда Трампа. Информацией поделился телеканал ABC со ссылкой на неназванного чиновника. «Дисциплинарные меры против шести агентов были приняты в последние месяцы, и им было предоставлено право на обжалование. Должности отстранённых варьировались от руководящего уровня до уровня линейных агентов», — написано в материале. По информации, агентов отстранили от должности на срок от 10 до 42 дней. Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля 2024 года на митинге в Пенсильвании в рамках предвыборной кампании. Тогда пуля пролетела в считанных сантиметрах от головы и задела только ухо. Стрелявший погиб на месте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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