В США нашли виновных в покушении на Трампа

Секретная служба США отстранили шестерых сотрудников, которых обвинили в нарушениях в работе. Эти ошибки произошли во время покушения в июле прошлого года, они подвергли опасности президента США Дональда Трампа. Информацией поделился телеканал ABC со ссылкой на неназванного чиновника.
«Дисциплинарные меры против шести агентов были приняты в последние месяцы, и им было предоставлено право на обжалование. Должности отстранённых варьировались от руководящего уровня до уровня линейных агентов», — написано в материале. По информации, агентов отстранили от должности на срок от 10 до 42 дней.
Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля 2024 года на митинге в Пенсильвании в рамках предвыборной кампании. Тогда пуля пролетела в считанных сантиметрах от головы и задела только ухо. Стрелявший погиб на месте.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.