Суд оставил в СИЗО фигурантку дела о махинациях с 1,5-миллиардным кредитом в Челябинске

Кредитный менеджер Сбера Оксана Малышко, проходящая по делу о махинациях с 1,5-миллиардным кредитом на проект «Увильд Парк», останется в СИЗО. Такое решение принял Челябинский облсуд, рассмотрев ходатайство ее адвокатов, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
«С постановлением Центрального райсуда Челябинска от 27 июня об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу не согласилась сторона защиты, указав в апелляционной жалобе о неверной квалификации действий обвиняемой по ч.6 ст. 290 УК РФ и отсутствии оснований для нахождения в условиях изоляции от общества. Сегодня с учетом позиции прокурора апелляционная инстанция Челябинского областного суда постановление оставила без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — пояснили в надзорном ведомстве.
По данным регионального управления СК, с 1 марта 2023 года по 1 января 2025 года бывшие и действующие сотрудники банка получили от представителя компании «Увильды Парк взятку на 13,7 миллиона рублей. В благодарность за это банкиры помогли открыть кредит на сумму свыше 1,5 миллиарда рублей для строительства гостиничного комплекса. Также они скрыли от кредитного комитета негативные данные о взяткодателе (который ранее был судим за мошенничество с земельными участками) и двух аффилированных с ним организациях.
Деньги бывшему и действующему сотрудникам банка передал директор проекта «Увильды Парк» Алексей Вахатов — он был арестован на два месяца. Аналогичную меру пресечения суд избрал Малышко, а также бывшему исполнительному директору — начальнику и менеджеру отдела по работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости управления продаж корпоративным клиентам Сбера Роману Лихопуду.
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