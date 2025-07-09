Москва оказалась во власти аномальной жары. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Пиковых значений температура достигнет в четверг и пятницу, 10 и 11 июля. Тогда воздух прогреется до 34-35 градусов тепла. Однако в субботу может быть побит температурный рекорд 1903 года.
«Возможно, 12 июля будет побит рекорд более чем вековой давности. Рекордная температура для этого дня была установлена в 1903 году и составила 34,5 градуса», — сказал Шувалов в разговоре с RT.
Как отмечают синоптики, во второй неделе июля формирование погодных условий в Москве и Подмосковье обусловлено воздействием антициклона, пришедшего с юго-западного направления. Этот атмосферный фронт принес с собой горячие воздушные массы из Африки и Саудовской Аравии.
Эксперты подчеркивают, что повышение дневной температуры воздуха на 5–7 градусов выше климатической нормы оказывает негативное влияние на состояние здоровья человека. В период аномальной жары медики и сотрудники МЧС рекомендуют выбирать светлую свободную одежду и обязательно использовать головные уборы.
Специалисты советуют увеличить потребление чистой воды, при этом воздерживаться от употребления сладких газированных напитков и алкогольной продукции. Для сохранения самочувствия рекомендуется отдавать предпочтение легкой пище — овощам, фруктам, зелени и кисломолочным продуктам. Кроме того, в ближайшие дни рекомендуется отказаться от интенсивных физических нагрузок и по возможности не выходить на улицу в наиболее жаркое время суток — с 11:00 до 16:00.
Уже с понедельника в столице возможно снижение температуры. Согласно прогнозам, температура воздуха в Москве будет в пределах 26-29 градусов тепла. Вместе с тем синоптики отмечают увеличение облачности в начале недели и не исключают кратковременных осадков в понедельник и вторник, 14 и 15 июля. Подробности того, как москвичи переживают знойную погоду — в фоторепортаже URA.RU.
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