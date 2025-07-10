Киев в дыму и огне: детали массированной атаки на промзону в столице Украины

ВС РФ нанесли комбинированный удар по военной инфраструктуре в Киеве в ночь на 10 июля 2025 года. Все обозначенные объекты поражены, сообщили в Минобороны России. Военкоры и СМИ сообщили о поражении семи заводов, среди которых «Артем» и «Антонов». Также был поражен аэродром «Васильков». На большинстве атакованных военных объектов произошли взрывы, с пораженных мест в верх поднимался дым. Подробнее — в материале URA.RU.
Масштабная атака дронами и ракетами
В ночь на 10 июля 2025 года ВС РФ нанесли комбинированный удар по объектам военной инфраструктуры в Киеве и его окрестностях, сообщили российские СМИ и военкоры, а также украинские источники. По сообщениям telegram-канала «Военное дело», в атаке были задействованы более 100 дронов-камикадзе «Герань», четыре крылатых «Искандера-К » и два баллистических «Искандера-М». Другие источники отмечают, что были запущены почти 20 ракет различных типов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил про 400 российских ударных БПЛА и 18 ракет, его слова передает telegram-канал «Политика страны».
"Город заволокло дымом. Судя по задымлениям, основным ударам подвергались промышленные зоны на западных окраинах города", — пишет telegram-канал WarGonzo.
Основные цели и последствия ударов
Среди пораженных объектов оказались ключевые предприятия украинского оборонно-промышленного комплекса. В частности, удары пришлись по заводу «Артем», где производятся ракеты и беспилотники. А также по предприятию «Кузница на Рыбальском», специализирующемся на выпуске авиационных и морских дронов, а также легкой бронетехники. По предварительным данным, эти объекты понесли значительный ущерб, на их территории возникли масштабные пожары. Также зафиксированы очаги возгорания в районе станции техобслуживания и логистического пункта на улице Волновахской и бульваре Вацлава Гавела — там, вероятно, находится транспортная и техническая база ВСУ, отмечает «Российская газета».
Также под удар попали завод электроники «Меридиан», завод «Аналитприбор» и аэродром «Васильков» в Киевской области, отмечает военкор Юрий Котенок в своем telegram-канале. Также были повреждены машиностроительный завод «Авиадинамика-3», предприятие «Киевметробуд» и авиазавод «Антонов», подчеркивает «Военндело».
Обстановка в городе
В результате атаки над Киевом наблюдалось сильное задымление — почти все небо заволокло дымом, отметили в «Военнделе». Жители города слышали характерный запах гари, они отмечали, что после атак на город опустился смог, заявили в украинском издании «Страна.ua». Там пишут о не менее чем четырех пожарах в районе промзоны, которая работает на ВСУ. В социальных сетях были опубликованы многочисленные видеозаписи ночных взрывов и пожаров. Воздушная тревога в столице продолжалась около десяти часов, сообщил Котенок.
Официальная информация
«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве и инфраструктуре военного аэродрома», — заявили в Минобороны. Там отметили, что все объекты поражены.
Эффективность ПВО и частота атак
Эффективность работы украинских средств ПВО оказалась низкой — большинство дронов достигли своих целей. Отмечается, что атаки на военные и инфраструктурные объекты в Киеве носят регулярный характер: предыдущий массированный налет был зафиксирован шесть дней назад, а атака на ВПК в Киеве прошла меньше недели назад, отметили в WarGonzo.
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