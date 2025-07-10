Следователи возбудили дело из-за челябинской фирмы, не достроившей десятки домов под Курганом

В Кетовском округе (Курганская область) возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при строительстве жилых домов в селах Колесниково и Большое Чаусово. Местные жители заключили 20 договоров с челябинской фирмой ООО «Ин-Строй» на строительство индивидуальных домов и перечислили оплату. Однако работы до сих пор не завершены, а сроки их окончания неоднократно переносились. Об этом сообщает СУ СК по Курганской области в своем tg-канале.
«По предварительным данным, в период с 2023 года более 20 жителей региона заключили договоры с ООО „Ин-Строй“ на возведение индивидуальных жилых домов, оплатив услуги. Однако до настоящего времени строительство зданий не завершено, сроки окончания работ постоянно переносятся», — пишет ведомство.
Сейчас следствие допрашивает потерпевших и свидетелей, изымает документацию, имеющую значение для расследования, а также назначает необходимые строительно-технические экспертизы. Как подчеркивают в СК, в ходе предварительного следствия будут приняты все меры для защиты прав пострадавших граждан.
Ранее в Курганской области уже происходили судебные разбирательства, связанные с нарушениями в сфере недвижимости. Так, местные жители через суд добивались компенсаций от застройщиков за срыв сроков сдачи жилья и выявленные недостатки, а также фиксировались случаи сноса самовольных построек после вмешательства судебных приставов.
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