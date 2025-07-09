09 июля 2025

В самом молодом районе Екатеринбурга построят более миллиона «квадратов» жилья. Фото

В Новокольцовском районе Екатеринбурга возведут 1,2 млн квадратных метров жилья
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Новокольцовском построят пять детских садов
В Новокольцовском построят пять детских садов Фото:
новость из сюжета
«Иннопром — 2025»

В Новокольцовском районе Екатеринбурга построят 1,2 миллиона «квадратов» жилья, куда заселятся несколько тысяч человек. Концепцией развития инфраструктуры района на выставке «Иннопром» поделился заместитель генерального директора «Синара-Девелопмент» Олег Мороков, рассказали в пресс-службе компании.

«„Синара-Девелопмент“ планирует построить в Новокольцовском 1,2 миллиона квадратных метров жилья. Первые три комплекса уже введены в эксплуатацию, в 2025-2026 годах будут сданы еще три дома. Таким образом, площадь жилой застройки достигнет 130 тысяч квадратных метров, а численность населения составит 4300 жителей», — пояснили там.

По словам Морокова, проект компании в Новокольцовском предусматривает пять детсадов общей вместимостью 1650 мест, два образовательных центра и школу на 1500 мест. «Строительство детсада в центре первого квартала стартует в этом году, открытие планируется в сентябре 2026 года», — подчеркнул он.

В районе успешно функционируют международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО» с конгресс-холлом, первая очередь кампуса Уральского федерального университета и Дворец водных видов спорта. В настоящее время завершается возведение новых учебных корпусов УрФУ.

Ранее URA.RU сообщало, что мэр Алексей Орлов утвердил проект планировки и межевание территории для трамвайной ветки длиной в 14 километров от кольца на Юлиуса Фучика до Новокольцовского. По всей длине маршрута обустроят 22 остановки. Вместе с этим разрабатывается проект линии городской электрички, которая соединит Компрессорный район с Кольцово, проходя через Новокольцовский.

Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Новокольцовском районе Екатеринбурга построят 1,2 миллиона «квадратов» жилья, куда заселятся несколько тысяч человек. Концепцией развития инфраструктуры района на выставке «Иннопром» поделился заместитель генерального директора «Синара-Девелопмент» Олег Мороков, рассказали в пресс-службе компании. «„Синара-Девелопмент“ планирует построить в Новокольцовском 1,2 миллиона квадратных метров жилья. Первые три комплекса уже введены в эксплуатацию, в 2025-2026 годах будут сданы еще три дома. Таким образом, площадь жилой застройки достигнет 130 тысяч квадратных метров, а численность населения составит 4300 жителей», — пояснили там. По словам Морокова, проект компании в Новокольцовском предусматривает пять детсадов общей вместимостью 1650 мест, два образовательных центра и школу на 1500 мест. «Строительство детсада в центре первого квартала стартует в этом году, открытие планируется в сентябре 2026 года», — подчеркнул он. В районе успешно функционируют международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО» с конгресс-холлом, первая очередь кампуса Уральского федерального университета и Дворец водных видов спорта. В настоящее время завершается возведение новых учебных корпусов УрФУ. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Алексей Орлов утвердил проект планировки и межевание территории для трамвайной ветки длиной в 14 километров от кольца на Юлиуса Фучика до Новокольцовского. По всей длине маршрута обустроят 22 остановки. Вместе с этим разрабатывается проект линии городской электрички, которая соединит Компрессорный район с Кольцово, проходя через Новокольцовский.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...