В Новокольцовском районе Екатеринбурга построят 1,2 миллиона «квадратов» жилья, куда заселятся несколько тысяч человек. Концепцией развития инфраструктуры района на выставке «Иннопром» поделился заместитель генерального директора «Синара-Девелопмент» Олег Мороков, рассказали в пресс-службе компании.
«„Синара-Девелопмент“ планирует построить в Новокольцовском 1,2 миллиона квадратных метров жилья. Первые три комплекса уже введены в эксплуатацию, в 2025-2026 годах будут сданы еще три дома. Таким образом, площадь жилой застройки достигнет 130 тысяч квадратных метров, а численность населения составит 4300 жителей», — пояснили там.
По словам Морокова, проект компании в Новокольцовском предусматривает пять детсадов общей вместимостью 1650 мест, два образовательных центра и школу на 1500 мест. «Строительство детсада в центре первого квартала стартует в этом году, открытие планируется в сентябре 2026 года», — подчеркнул он.
В районе успешно функционируют международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО» с конгресс-холлом, первая очередь кампуса Уральского федерального университета и Дворец водных видов спорта. В настоящее время завершается возведение новых учебных корпусов УрФУ.
Ранее URA.RU сообщало, что мэр Алексей Орлов утвердил проект планировки и межевание территории для трамвайной ветки длиной в 14 километров от кольца на Юлиуса Фучика до Новокольцовского. По всей длине маршрута обустроят 22 остановки. Вместе с этим разрабатывается проект линии городской электрички, которая соединит Компрессорный район с Кольцово, проходя через Новокольцовский.
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