В Госдуме придумали ввести налог на достойную старость

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За «достойную старость» без детей нужно платить, считает депутат Госдумы Андрей Гурулев
За «достойную старость» без детей нужно платить, считает депутат Госдумы Андрей Гурулев Фото:

В России необходимо ввести «налог на достойную старость» для тех, кто не имеет детей. Об этом заявил Депутат Госдумы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев.

«Но почему государство должно выполнять эти обязанности? Тогда платите, родные, налог на достойную старость, если вы не хотите иметь детей», — сказал Гурулев в программе «Царьград. Главное», рассуждая о том, кто должен оказывать поддержку человеку, который прожил всю жизнь для себя и не оставил потомства.

Собранные средства депутат предложил направлять на воспитание сирот. Также он высказался об ответственности чиновников, которые должны принять грамотные решения для спасения страны из демографического кризиса и обеспечить базовые медицинские условия роженицам.

Ранее в Госдуме предложили ввести налог на бездетность для холостяков. Авторы идеи считают, что люди без детей вредят обществу. Однако другие депутаты назвали предложение бессмысленным и неспособным решить проблему, как уже случалось в СССР при введении подобных налогов.

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В России необходимо ввести «налог на достойную старость» для тех, кто не имеет детей. Об этом заявил Депутат Госдумы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев. «Но почему государство должно выполнять эти обязанности? Тогда платите, родные, налог на достойную старость, если вы не хотите иметь детей», — сказал Гурулев в программе «Царьград. Главное», рассуждая о том, кто должен оказывать поддержку человеку, который прожил всю жизнь для себя и не оставил потомства. Собранные средства депутат предложил направлять на воспитание сирот. Также он высказался об ответственности чиновников, которые должны принять грамотные решения для спасения страны из демографического кризиса и обеспечить базовые медицинские условия роженицам. Ранее в Госдуме предложили ввести налог на бездетность для холостяков. Авторы идеи считают, что люди без детей вредят обществу. Однако другие депутаты назвали предложение бессмысленным и неспособным решить проблему, как уже случалось в СССР при введении подобных налогов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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