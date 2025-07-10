В Госдуме придумали ввести налог на достойную старость

В России необходимо ввести «налог на достойную старость» для тех, кто не имеет детей. Об этом заявил Депутат Госдумы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев.
«Но почему государство должно выполнять эти обязанности? Тогда платите, родные, налог на достойную старость, если вы не хотите иметь детей», — сказал Гурулев в программе «Царьград. Главное», рассуждая о том, кто должен оказывать поддержку человеку, который прожил всю жизнь для себя и не оставил потомства.
Собранные средства депутат предложил направлять на воспитание сирот. Также он высказался об ответственности чиновников, которые должны принять грамотные решения для спасения страны из демографического кризиса и обеспечить базовые медицинские условия роженицам.
Ранее в Госдуме предложили ввести налог на бездетность для холостяков. Авторы идеи считают, что люди без детей вредят обществу. Однако другие депутаты назвали предложение бессмысленным и неспособным решить проблему, как уже случалось в СССР при введении подобных налогов.
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