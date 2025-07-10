В зоне СВО солдаты российской армии поддерживали раненого товарища, рассказывая ему стихотворение «Родное». Его автор — детский писатель Владимир Орлов. Строчки из произведения стали известны благодаря фильму «Брат 2». Об этом пишет издание Life.
«Российские военные в зоне СВО необычным способом удерживали в сознании раненого сослуживца: они читали ему стих из культового фильма „Брат 2“, тот самый, что про тропинку и лесок, в поле каждый колосок», — говорится в материале Life.
В ходе взятия российской армией нового опорного пункта в районе Сватово один из военнослужащих был ранен. Сослуживцы оперативно оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и эвакуировали его в безопасную зону. Сообщается, что солдат ВС РФ выжил и сейчас идет на поправку.
Ранее российские военнослужащие уже оказывались в сложных ситуациях на линии боевых действий. Так, один из бойцов после ранения в течение пяти дней ползком добирался до своих позиций при поддержке операторов дронов, которые доставляли ему воду, медикаменты и инструкции. Кроме того, в ходе боев за Ульяновку (Малиновку) в ДНР группа российских солдат смогла самостоятельно выбраться из заваленного подвала после пожара.
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