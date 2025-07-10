«Я узнал, что у меня есть огромная семья»: солдаты ВС РФ читали раненому сослуживцу стих из «Брата 2». Видео

Life: российские солдаты держали раненого бойца в сознании стихом из «Брата 2»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Раненый солдат пошел на поправку
Раненый солдат пошел на поправку Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне СВО солдаты российской армии поддерживали раненого товарища, рассказывая ему стихотворение «Родное». Его автор — детский писатель Владимир Орлов. Строчки из произведения стали известны благодаря фильму «Брат 2». Об этом пишет издание Life.

«Российские военные в зоне СВО необычным способом удерживали в сознании раненого сослуживца: они читали ему стих из культового фильма „Брат 2“, тот самый, что про тропинку и лесок, в поле каждый колосок», — говорится в материале Life.

В ходе взятия российской армией нового опорного пункта в районе Сватово один из военнослужащих был ранен. Сослуживцы оперативно оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и эвакуировали его в безопасную зону. Сообщается, что солдат ВС РФ выжил и сейчас идет на поправку.

Ранее российские военнослужащие уже оказывались в сложных ситуациях на линии боевых действий. Так, один из бойцов после ранения в течение пяти дней ползком добирался до своих позиций при поддержке операторов дронов, которые доставляли ему воду, медикаменты и инструкции. Кроме того, в ходе боев за Ульяновку (Малиновку) в ДНР группа российских солдат смогла самостоятельно выбраться из заваленного подвала после пожара.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В зоне СВО солдаты российской армии поддерживали раненого товарища, рассказывая ему стихотворение «Родное». Его автор — детский писатель Владимир Орлов. Строчки из произведения стали известны благодаря фильму «Брат 2». Об этом пишет издание Life. «Российские военные в зоне СВО необычным способом удерживали в сознании раненого сослуживца: они читали ему стих из культового фильма „Брат 2“, тот самый, что про тропинку и лесок, в поле каждый колосок», — говорится в материале Life. В ходе взятия российской армией нового опорного пункта в районе Сватово один из военнослужащих был ранен. Сослуживцы оперативно оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и эвакуировали его в безопасную зону. Сообщается, что солдат ВС РФ выжил и сейчас идет на поправку. Ранее российские военнослужащие уже оказывались в сложных ситуациях на линии боевых действий. Так, один из бойцов после ранения в течение пяти дней ползком добирался до своих позиций при поддержке операторов дронов, которые доставляли ему воду, медикаменты и инструкции. Кроме того, в ходе боев за Ульяновку (Малиновку) в ДНР группа российских солдат смогла самостоятельно выбраться из заваленного подвала после пожара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...