Эстония пригрозила заблокировать пакет санкций ЕС против России

Эстония пригрозила заблокировать 18-й пакет санкций ЕС против России, если из документа исключат пункт о снижении потолка цен на российскую нефть до 45 долларов за баррель. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Маргус Цахкна.
«У нас очень четкая позиция: снижение потолка цен на нефть должно быть включено в этот пакет (ЕС- ред.). В этом вопросе у нас очень твердая позиция», — заявил Цахкна в интервью телерадиокомпании ERR. Он подчеркнул, что установление более низкого предела стоимости российских энергоресурсов необходимо рассматривать в качестве основного компонента следующего пакета санкций.
В весеннем плане REPowerEU, выпущенном ЕС в 2022 году, была установлена цель отказаться от российского трубопроводного газа к 2027-2028 годам. С тех пор доля сжиженного природного газа (СПГ) в импорте выросла до 40%, тогда как доля трубопроводного газа снизилась до 60%.
Ранее президент Эстонии Алар Карис уже подчеркивал необходимость полного отказа ЕС от российских энергоресурсов к 2026 году и усиления санкционного давления на Москву. В мае Еврокомиссия представила дорожную карту по прекращению импорта российских энергоносителей к концу 2027 года. В России же уверены, что, отказавшись от российских углеводородов, западные страны только лишь накопят новую зависимость из-за высоких цен, продолжая покупать нефть и газ через посредников.
20 мая Совет ЕС одобрил семнадцатый пакет санкций против России. Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила о подготовке следующего, восемнадцатого пакета, который будет ориентирован на энергетический сектор. Среди рассматриваемых мер — ужесточение ценовых ограничений на нефть, ограничения на газопроводы «Северный поток» и дополнительные санкции в отношении финансовых институтов.
По данным газеты Politico, страны ЕС, вероятно, одобрят новый пакет санкций против России после 1 июля, когда председательство в Совете ЕС перейдет от Польши к Дании. Ранее санкции не были утверждены из-за блокады со стороны Словакии: премьер-министр страны Роберт Фицо хотел добиться исключений для импорта российского газа, передает «Ридус».
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