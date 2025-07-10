Московский аэропорт внезапно перестал принимать и отправлять рейсы

В подмосковном аэропорту Жуковский ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации. О дронах в небе над Московской областью не сообщалось в ночь на 11 июля, когда были введены данные меры.
Решение обусловлено необходимостью обеспечить безопасность полетов, уточнили в ведомстве. «Ограничения вводятся исключительно в целях безопасности и будут действовать до особого распоряжения», — сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале.
Ранее уже вводились временные ограничения на прием и выпуск рейсов в других московских аэропортах — Внуково и Шереметьево, также с целью обеспечения безопасности полетов. Подобные меры применяются ведомством при возникновении угроз или проведении специальных мероприятий для минимизации рисков для пассажиров и экипажей.
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