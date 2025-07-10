Макрон раскрыл планы по Украине сразу после заключения мирного договора с Россией

Страны «коалиции желающих» приступят к патрулированию воздушного и морского пространства Украины после подписания соглашения о прекращении огня с Россией. Об этом 11 июля сообщил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
«Вся работа, проделанная нашими двумя руководителями министерств обороны, заключается именно в том, чтобы организовать коалицию 30 стран-партнеров и патрулировать в воздухе и на море, чтобы обеспечить восстановление украинской армии», — заявил Макрон в прямом эфире youtube-канала британского премьера. По его словам, таким образом, странам удастся послать «стратегический сигнал» России.
Макрон пояснил, что данная инициатива станет частью концепции восстановления Украины после достижения мирных договоренностей. В коалицию войдут 30 государств, которые возьмут на себя обязательства по обеспечению безопасности воздушного и морского пространства страны. Французский лидер подчеркнул, что патрулирование будет проводиться в тесном взаимодействии между военными ведомствами союзников.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о планах увеличить совместный с Великобританией контингент для возможного размещения на Украине после прекращения огня, доведя его численность до 50 тысяч человек. Также обсуждается привлечение военнослужащих других европейских стран и возможная передача командования НАТО. На этом фоне в конце июня в Париже прошла акция протеста против участия Франции в конфликте и поставок оружия Украине.
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