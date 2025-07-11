Росавиация сообщила об изменениях рейсов в Пулково

С 8:45 до 9:45 по московскому времени аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге будет принимать и отправлять самолеты по временной схеме. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Пулково будет принимать и отправлять рейсы по временной схеме», — написал Артем Кореняко в своем telegram-канале. Он отметил, что об этом договорились с соответствующими органами. Росавиация и Госкорпорация по организации воздушного движения (ОрВД) усилили контроль за полетами в регионе.
Ранее стало известно, что в Пулково ввели временные ограничения на фоне атаки беспилотников ВСУ. В СМИ появилась информация о задержании более 40 рейсов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.