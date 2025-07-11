Росавиация сообщила об изменениях рейсов в Пулково

Росавиация: Пулково будет работать по измененной временной схеме
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Пулково временно меняет работу
Пулково временно меняет работу Фото:

С 8:45 до 9:45 по московскому времени аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге будет принимать и отправлять самолеты по временной схеме. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Пулково будет принимать и отправлять рейсы по временной схеме», — написал Артем Кореняко в своем telegram-канале. Он отметил, что об этом договорились с соответствующими органами. Росавиация и Госкорпорация по организации воздушного движения (ОрВД) усилили контроль за полетами в регионе.

Ранее стало известно, что в Пулково ввели временные ограничения на фоне атаки беспилотников ВСУ. В СМИ появилась информация о задержании более 40 рейсов. 

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С 8:45 до 9:45 по московскому времени аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге будет принимать и отправлять самолеты по временной схеме. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. «Пулково будет принимать и отправлять рейсы по временной схеме», — написал Артем Кореняко в своем telegram-канале. Он отметил, что об этом договорились с соответствующими органами. Росавиация и Госкорпорация по организации воздушного движения (ОрВД) усилили контроль за полетами в регионе. Ранее стало известно, что в Пулково ввели временные ограничения на фоне атаки беспилотников ВСУ. В СМИ появилась информация о задержании более 40 рейсов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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