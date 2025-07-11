Мошенники готовят серию атак после выхода нового сезона «Игры в кальмара»

Мошенники, используя высокий спрос на зарубежный сериал «Игра в кальмара», готовят серию атак на пользователей после выхода третьего сезона. Специалисты предупреждают, что с 23 июня нашли уже 175 сайтов с якобы новыми эпизодами южнокорейского сериала. Об этом сообщил глава компании по управлению цифровыми рисками Bi.Zone Brand Protection Дмитрий Кирюшкин.
«Сайты мошенников могут предлагать скачать новые серии или установить программное обеспечение, чтобы посмотреть их. Также пользователь может столкнуться с предложением купить подписку на серии без рекламы или в высоком качестве, это чревато потерей денег и банковских данных», — заявил Кирюшкин ТАСС.
Южнокорейский сериал «Игра в кальмара», вышедший в сентябре 2021 года, за первые четыре недели после выхода набрал более 1,65 млрд часов просмотров и стал самым популярным шоу Netflix. По сериалу Хван Дон Хека появились тысячи мемов, костюмов и даже собственные реалити-шоу, отражая темы социального неравенства.
Третий сезон вышел 27 июня и установил рекорд по числу просмотров за первую неделю со дня выхода на стриминговой платформе Netflix. Продолжение популярного сериала за три дня привлекло 60,1 млн зрителей со всего мира.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.