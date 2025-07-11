Лавров передал Рубио сборник цитат Зеленского о необходимости уничтожать русских

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Лавров передал госсекретарю США сборник цитат Зеленского о необходимости уничтожать русских
Лавров передал госсекретарю США сборник цитат Зеленского о необходимости уничтожать русских Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал государственному секретарю США Марко Рубио подборку высказываний украинских руководителей о необходимости уничтожения русских. Об этом глава МИД сообщил на пресс-конференции после совещания Россия — АСЕАН.

«Я вчера Марку Рубио передал небольшую выжимку из цитат Зеленского, Шмыгаля, Ермака, Подоляка, где впрямую говорится о необходимости „уничтожать русню“. Юридически, а лучше физически», — заявил Лавров. Его слова передает РИА Новости.

Как отметил министр, российская сторона считает подобные заявления доказательством того, что украинские власти рассматривают «территориальную целостность» страны как инструмент для подавления прав русского и русскоязычного населения. Несогласным с политикой Киева угрожает физическое уничтожение, подчеркнул Лавров.

Ранее Reuters сообщил, что ключевым вопросом встречи госсекретаря США Марко Рубио с главой российского МИД Сергеем Лавровым стал поиск новых путей для разрешения конфликта на территории Украины. Переговоры прошли в Куала-Лумпуре в рамках министерского саммита государств — участников АСЕАН и продолжались около 50 минут. По итогам встречи ни Рубио, ни Лавров не выступили с комментариями для СМИ.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал государственному секретарю США Марко Рубио подборку высказываний украинских руководителей о необходимости уничтожения русских. Об этом глава МИД сообщил на пресс-конференции после совещания Россия — АСЕАН. «Я вчера Марку Рубио передал небольшую выжимку из цитат Зеленского, Шмыгаля, Ермака, Подоляка, где впрямую говорится о необходимости „уничтожать русню“. Юридически, а лучше физически», — заявил Лавров. Его слова передает РИА Новости. Как отметил министр, российская сторона считает подобные заявления доказательством того, что украинские власти рассматривают «территориальную целостность» страны как инструмент для подавления прав русского и русскоязычного населения. Несогласным с политикой Киева угрожает физическое уничтожение, подчеркнул Лавров. Ранее Reuters сообщил, что ключевым вопросом встречи госсекретаря США Марко Рубио с главой российского МИД Сергеем Лавровым стал поиск новых путей для разрешения конфликта на территории Украины. Переговоры прошли в Куала-Лумпуре в рамках министерского саммита государств — участников АСЕАН и продолжались около 50 минут. По итогам встречи ни Рубио, ни Лавров не выступили с комментариями для СМИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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