Жительница Шебекино погибла из-за прилета БПЛА

Из-за прилета украинского дрона в Шебекино Белгородской области погибла местная жительница. Женщина умерла до того, как на место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В результате обстрела города Шебекино погибла мирная жительница. Женщина скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи», — написал глава области в своем telegram-канале.
По информации Гладкова, боеприпасы повредили кровлю в одном из частных домов, а на территории другого домовладения были разрушены хозяйственные постройки. Осколками также посечены два автомобиля. На месте происшествия работают экстренные службы, последствия обстрела уточняются.
В ночь на 11 июля российские средства ПВО отразили атаку 155 украинских беспилотников, уничтожив их в различных регионах страны. Наибольшее количество дронов было ликвидировано в Курской области — 53 единицы. В Брянской области было сбито 19 беспилотников, в Смоленской — 15, в Белгородской — 14, а в Тульской — 13 аппаратов. Кроме того, по 11 дронов удалось перехватить в Орловской области и Московском регионе.
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