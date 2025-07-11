Беспилотники ВСУ атаковали несколько регионов РФ, под Липецком погиб человек: карта ударов БПЛА на 11 июля

Украина в ночь на 11 июля атаковала несколько российских регионов 155 дронами. Так, в Липецкой области в результате падения беспилотника на территорию сельскохозяйственного предприятия погиб человек, еще один получил ранения. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По данным Минобороны, наибольшее количество дронов было сбито над Курской областью — 53 единицы. В Брянской области нейтрализовано 19 БПЛА, в Смоленской — 15, в Белгородской — 14, в Тульской — 13. По 11 беспилотников было уничтожено в небе над Орловской областью и Московским регионом. Над территорией Республики Крым сбито семь аппаратов, по четыре — в Липецкой области и над акваторией Черного моря, а также по два — над Ростовской и Калужской областями. Карта ударов беспилотников — в материале URA.RU.
Липецкая область
На территории одного из сельскохозяйственных предприятий Хлевенского района Липецкой области упал украинский беспилотник. Это привело к возгоранию и гибели человека, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По информации главы региона, происшествие произошло на территории сельхозпредприятия, где после падения дрона возник пожар. Благодаря оперативной работе экстренных служб возгорание было быстро ликвидировано.
В результате случившегося один человек погиб, еще один получил ранения. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего, а также отметил, что пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте продолжают работать все оперативные службы, ситуация находится под контролем районных властей. Кроме того, сообщается о сохраняющейся угрозе применения беспилотников в Ельце и Елецком районе.
Курская область
В селе Малое Солдатское Курской области украинский дрон нанес удар по территории предприятия ООО «Псельское». В результате произошедшего на производственных площадях, где размещалась техника, возник пожар. Пострадавших среди людей нет, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Пожар был оперативно ликвидирован. В ходе атаки повреждены ангар и несколько единиц сельскохозяйственной техники.
Еще одна атака была совершена беспилотником ВСУ на поселок Карла Либкнехта. Из-за удара произошло возгорание складского помещения с пиломатериалами на площади около 50 квадратных метров. На месте происшествия работали пожарные расчеты, проводилось тушение открытого огня и разбор сгоревших конструкций. Погибших и пострадавших нет.
Тульская область
Кроме того, силы ПВО ликвидировали украинский беспилотник, осуществлявший атаку на территорию Тульской области. По информации главы региона Дмитрия Миляева, в результате инцидента никто не пострадал. Из-за падения фрагментов уничтоженного дрона был поврежден припаркованный автомобиль. Повреждений жилых зданий и объектов инфраструктуры не зафиксировано.
Местные жители сообщали о серии взрывов и появлении объектов, напоминающих беспилотники. Первые звуки были зафиксированы около 2:40 в Узловском и Ленинском районах, а также в Алексине и Пролетарском районе Тулы. В общей сложности было слышно свыше пяти взрывов.
В настоящее время в регионе сохраняется угроза повторных атак беспилотников. Подразделения ПВО Минобороны России продолжают контролировать ситуацию в воздушном пространстве Тульской области.
Смоленская область
В Смоленской области средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы также были уничтожены три беспилотника ВСУ. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал, объекты инфраструктуры не получили повреждений. На месте происшествия продолжают работу оперативные службы, сообщил глава области Василий Анохин.
Ростовская область
В Тарасовском районе Ростовской области был сбит украинский БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, в результате инцидента пострадавших нет, объекты на земле не повреждены.
Ивановская область
На территории Ивановской области был введен режим повышенной опасности в связи с угрозой атаки беспилотников, сообщили в оперативном штабе. Система оповещения о возможных ударах приведена в готовность. Сотрудники специальных служб осуществляют мониторинг текущей ситуации. Жителям рекомендуется соблюдать осторожность и следить за последующими сообщениями оперштаба.
Ленинградская область
В Ленинградской области объявлена угроза, связанная с появлением украинских беспилотников в воздушном пространстве региона, сообщил глава области Александр Дрозденко. По его словам, в связи с этим возможно временное снижение качества мобильного интернет-сигнала.
Подмосковье
В городе Дубна Московской области местные жители зафиксировали серию громких звуков, схожих со взрывами. По свидетельствам очевидцев, число подобных хлопков достигло как минимум 10. Предполагается, что в этом районе были задействованы системы ПВО для нейтрализации беспилотников.
Ограничения в аэропортах
В аэропорту Жуковский в ночь на 11 июля были введены временные ограничения на прилет и вылет самолетов в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Впоследствии ограничения в аэропорту были сняты. Меры вводились для поддержания необходимого уровня авиационной безопасности.
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