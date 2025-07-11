«Было видно, как он напряжен»: Дрозденко произнес прощальную речь на похоронах Старовойта

Дрозденко попрощался со Старовойтом на похоронах в Санкт-Петербурге
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дрозденко назвал Старовойта «своим парнем»
Дрозденко назвал Старовойта «своим парнем» Фото:
новость из сюжета
Экс-глава Минтранса Роман Старовойт покончил с собой

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко попрощался с экс-министром транспорта Романом Старовойтом, похороны которого проходят на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Всегда считали Рому своим ленинградским сосновоборским парнем», — сказал Александр Дрозденко у гроба. «Все пропускал через себя. Внешне казался спокойным, но один на один было видно, как он напряжен», — добавил губернатор региона. Также он вспомнил про любовь Старовойта к зимнему спорту. 

Бывший глава Минтранса и губернатор Курской области Роман Старовойт покончил с собой 7 июля через несколько часов после появления информации о его увольнении. URA.RU ведет онлайн-трансляцию с похорон экс-министра транспорта. 

Дрозденко произнес прощальную речь на похоронах со Старовойта
Дрозденко произнес прощальную речь на похоронах со Старовойта
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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко попрощался с экс-министром транспорта Романом Старовойтом, похороны которого проходят на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Всегда считали Рому своим ленинградским сосновоборским парнем», — сказал Александр Дрозденко у гроба. «Все пропускал через себя. Внешне казался спокойным, но один на один было видно, как он напряжен», — добавил губернатор региона. Также он вспомнил про любовь Старовойта к зимнему спорту.  Бывший глава Минтранса и губернатор Курской области Роман Старовойт покончил с собой 7 июля через несколько часов после появления информации о его увольнении. URA.RU ведет онлайн-трансляцию с похорон экс-министра транспорта. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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