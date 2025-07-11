«Было видно, как он напряжен»: Дрозденко произнес прощальную речь на похоронах Старовойта

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко попрощался с экс-министром транспорта Романом Старовойтом, похороны которого проходят на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Всегда считали Рому своим ленинградским сосновоборским парнем», — сказал Александр Дрозденко у гроба. «Все пропускал через себя. Внешне казался спокойным, но один на один было видно, как он напряжен», — добавил губернатор региона. Также он вспомнил про любовь Старовойта к зимнему спорту.
Бывший глава Минтранса и губернатор Курской области Роман Старовойт покончил с собой 7 июля через несколько часов после появления информации о его увольнении. URA.RU ведет онлайн-трансляцию с похорон экс-министра транспорта.
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