Главам районов Екатеринбурга досталось от мэра Орлова за некошеную траву

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К благоустройства города у мэра особое отношение
К благоустройства города у мэра особое отношение Фото:

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов устроил разнос главам районов за внешний вид газонов. В городе растет много травы, косить ее не успевают, потому что у подрядчиков не хватает людей. Орлов, в частности, сказал подключать к работе студентов, поделился с URA.RU источник, присутствовавший на утреннем совещании 11 июля.

«С травой очень много проблем, поэтому надо искать любые возможности, чтобы от нее избавиться. Подрядчики не справляются. В Верх-Исетском районе, например, из 10 косарей работают всего два», — пересказал спич Орлова собеседник. 

Поэтому глава предложил привлекать людей по договорам найма через дорожно-эксплуатационные управления. В частности, студентов. «Ищите любые возможности, город надо косить», — заявил Орлов. 

Как ранее сообщало URA.RU, после одного из таких совещаний Орлов отправил в отставку главу Верх-Исетского района Андрея Морозова. Ему особенно досталось за уборку города.

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов устроил разнос главам районов за внешний вид газонов. В городе растет много травы, косить ее не успевают, потому что у подрядчиков не хватает людей. Орлов, в частности, сказал подключать к работе студентов, поделился с URA.RU источник, присутствовавший на утреннем совещании 11 июля. «С травой очень много проблем, поэтому надо искать любые возможности, чтобы от нее избавиться. Подрядчики не справляются. В Верх-Исетском районе, например, из 10 косарей работают всего два», — пересказал спич Орлова собеседник.  Поэтому глава предложил привлекать людей по договорам найма через дорожно-эксплуатационные управления. В частности, студентов. «Ищите любые возможности, город надо косить», — заявил Орлов.  Как ранее сообщало URA.RU, после одного из таких совещаний Орлов отправил в отставку главу Верх-Исетского района Андрея Морозова. Ему особенно досталось за уборку города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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