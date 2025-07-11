Стали известны подробности о погибшем вместе с замглавкома ВМФ России полковнике

Полковник 155-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Ильин погиб 2 июля вместе с замом главнокомандующего ВМФ РФ Михаилом Гудковым в результате удара ВСУ под Курском. Об этом сообщили в администрации Урмарского муниципального округа Чувашии.
«Сегодня мы провожаем в последний путь ... командира 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты Сергея Юрьевича Ильина, погибшего в ходе проведения специальной военной операции», — заявили в администрации. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.
Ильин был уроженцем села Мусирмы Урмарского района. Как отметили в администрации, Ильин продемонстрировал выдающуюся отвагу и самоотверженность, неизменно следуя воинской присяге и долгу до самого конца. Представители местной власти также выразили соболезнования семье и близким погибшего полковника. Похороны Ильина состоялись 10 июля в его родном селе.
В начале июля в Курской области при исполнении служебных обязанностей погиб заместитель главнокомандующего ВМФ России Михаил Гудков. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко подчеркнул, что Гудков ушел из жизни вместе с сослуживцами, выполняя воинский долг. Глава региона охарактеризовал Гудкова как человека с твердым характером, который посвятил свою жизнь службе на флоте. Вместе с ним погиб и его соратник Нариман Шихалиев.
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