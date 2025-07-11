На похороны экс-министра Старовойта приехал губернатор Беглов

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов приехал на похороны экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта. Об этом сообщает журналист URA.RU.
«Беглов приехал попрощаться со Старовойтом», — передает журналист URA.RU с похорон. Губернатор приехал под конец траурной церемонии. Также на похороны приезжали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и глава республики Алтай Андрей Турчак.
На похоронах также были экс-жена Старовойта, его дочери. Девушки произнесли речь у гроба отца.
Старовойт покончил с собой 7 июля. По некоторым данным, Алексей Смирнов, бывший губернатор Курской области, который возглавлял регион после перехода Старовойта в правительство и ставший фигурантом уголовного дела о хищении выделенных на фортификационные сооружения бюджетных средств, дал показания против экс-главы Минтранса.
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