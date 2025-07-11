На похороны экс-министра Старовойта приехал губернатор Беглов

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Александр Беглов (слева) приехал на похороны Старовойта, которые прошли 11 июля
Александр Беглов (слева) приехал на похороны Старовойта, которые прошли 11 июля Фото:
новость из сюжета
Экс-глава Минтранса Роман Старовойт покончил с собой

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов приехал на похороны экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта. Об этом сообщает журналист URA.RU. 

«Беглов приехал попрощаться со Старовойтом», — передает журналист URA.RU с похорон. Губернатор приехал под конец траурной церемонии. Также на похороны приезжали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и глава республики Алтай Андрей Турчак.

На похоронах также были экс-жена Старовойта, его дочери. Девушки произнесли речь у гроба отца.

Старовойт покончил с собой 7 июля. По некоторым данным, Алексей Смирнов, бывший губернатор Курской области, который возглавлял регион после перехода Старовойта в правительство и ставший фигурантом уголовного дела о хищении выделенных на фортификационные сооружения бюджетных средств, дал показания против экс-главы Минтранса.

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов приехал на похороны экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта. Об этом сообщает журналист URA.RU.  «Беглов приехал попрощаться со Старовойтом», — передает журналист URA.RU с похорон. Губернатор приехал под конец траурной церемонии. Также на похороны приезжали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и глава республики Алтай Андрей Турчак. На похоронах также были экс-жена Старовойта, его дочери. Девушки произнесли речь у гроба отца. Старовойт покончил с собой 7 июля. По некоторым данным, Алексей Смирнов, бывший губернатор Курской области, который возглавлял регион после перехода Старовойта в правительство и ставший фигурантом уголовного дела о хищении выделенных на фортификационные сооружения бюджетных средств, дал показания против экс-главы Минтранса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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