В Кремле отреагировали на желание Трампа сделать «важное заявление» по России

Песков: Москва ждет нового важного заявления Трампа
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что Кремль тщательно следит за заявлениями Трампа
Песков заявил, что Кремль тщательно следит за заявлениями Трампа Фото:
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Кремль ждет «важное заявление» президента США Дональда Трампа, которое он обещал сделать. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

«Ждем самого заявления, чтобы понять, что имел в виду президент Трамп», — заявил Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Он подчеркнул, что Кремль тщательно фиксирует все нюансы в комментариях главы США.

Ранее Трамп пообещал устроить России «маленький сюрприз» и сделать «важное заявление» в понедельник, 14 июля. При этом он подчеркнул, что принятие решения о новых антироссийских санкциях полностью зависит от него.

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Кремль ждет «важное заявление» президента США Дональда Трампа, которое он обещал сделать. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.  «Ждем самого заявления, чтобы понять, что имел в виду президент Трамп», — заявил Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Он подчеркнул, что Кремль тщательно фиксирует все нюансы в комментариях главы США. Ранее Трамп пообещал устроить России «маленький сюрприз» и сделать «важное заявление» в понедельник, 14 июля. При этом он подчеркнул, что принятие решения о новых антироссийских санкциях полностью зависит от него.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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