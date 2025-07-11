В Кремле отреагировали на желание Трампа сделать «важное заявление» по России

Кремль ждет «важное заявление» президента США Дональда Трампа, которое он обещал сделать. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Ждем самого заявления, чтобы понять, что имел в виду президент Трамп», — заявил Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Он подчеркнул, что Кремль тщательно фиксирует все нюансы в комментариях главы США.
Ранее Трамп пообещал устроить России «маленький сюрприз» и сделать «важное заявление» в понедельник, 14 июля. При этом он подчеркнул, что принятие решения о новых антироссийских санкциях полностью зависит от него.
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