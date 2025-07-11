«Ситуация взрывоопасная»: американист анонсировал важную для России речь Трампа

Политолог Ордуханян: Трамп готовит ответ на предложение России
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Трамп пытается прояснить свою позицию по украинскому вопросу, считает политолог
Трамп пытается прояснить свою позицию по украинскому вопросу, считает политолог Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Выступление лидера США Дональда Трампа 14 июля будет ответом на новые предложения России по Украине, а также попыткой прояснить позицию по украинскому вопросу. Об этом заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян, отметив, что ситуация в его окружении «взрывоопасна».

«Это будет в какой-то степени ответ на наше предложение, которое принес ему Марко Рубио... Ситуация внутри его окружения сейчас взрывоопасная. Трамп лишается поддержки... Есть огромное количество вопросов по его внешнеполитическому вектору», — сказал Ордуханян в беседе с «Ридусом».

Ранее Дональд Трамп анонсировал, что на следующей неделе сделает важное заявление, связанное с Россией. Детали предстоящего обращения пока не разглашаются. Кроме того, Трамп отметил, что испытывает разочарование в отношении Российской Федерации.

Американский президент вновь корректирует стратегию в отношении России и Украины, отказавшись от прежних надежд на достижение договоренности с Москвой о прекращении конфликта. В недавних заявлениях, прозвучавших в адрес президента России Владимира Путина в необычно резкой форме, глава Белого дома объявил о возобновлении военной помощи Украине и допустил введение дополнительных санкций против России.

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Выступление лидера США Дональда Трампа 14 июля будет ответом на новые предложения России по Украине, а также попыткой прояснить позицию по украинскому вопросу. Об этом заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян, отметив, что ситуация в его окружении «взрывоопасна». «Это будет в какой-то степени ответ на наше предложение, которое принес ему Марко Рубио... Ситуация внутри его окружения сейчас взрывоопасная. Трамп лишается поддержки... Есть огромное количество вопросов по его внешнеполитическому вектору», — сказал Ордуханян в беседе с «Ридусом». Ранее Дональд Трамп анонсировал, что на следующей неделе сделает важное заявление, связанное с Россией. Детали предстоящего обращения пока не разглашаются. Кроме того, Трамп отметил, что испытывает разочарование в отношении Российской Федерации. Американский президент вновь корректирует стратегию в отношении России и Украины, отказавшись от прежних надежд на достижение договоренности с Москвой о прекращении конфликта. В недавних заявлениях, прозвучавших в адрес президента России Владимира Путина в необычно резкой форме, глава Белого дома объявил о возобновлении военной помощи Украине и допустил введение дополнительных санкций против России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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