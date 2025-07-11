Глава США Дональд Трамп сообщил о намерении выступить с важным заявлением, касающимся России, на следующей неделе. Конкретное содержание предстоящего обращения в настоящее время остается неизвестным. Трамп также заявил, что разочаровался в РФ.
Американский лидер в очередной раз пересматривает подход к взаимодействию с Россией и Украиной, отказавшись от прежних ожиданий достичь соглашения с Москвой о прекращении боевых действий. В своих последних заявлениях, прозвучавших в необычно жесткой форме в адрес президента РФ Владимира Путина, глава Белого дома подтвердил возобновление военной поддержки Киева, а также сообщил о возможности введения новых санкционных мер против России. О том, как Трамп поменял свою позицию, — в материале URA.RU.
Санкционный удар и недовольство Путиным: как Трамп пересматривает отношения с Москвой
В ходе заседания кабинета министров в Белом доме 8 июля Трамп объявил о пересмотре американской политики в отношении Украины и о переоценке отношений с Россией. По словам главы Штатов, Путин якобы делает много бессмысленных заявлений, и в США этим недовольны.
«Даже не знаю, мы слышим много чуши от Путина, если вы хотите знать правду. Он все время очень любезен, но в итоге все это оказывается не имеющим смысла. Мы недовольны Путиным, я недоволен Путиным, могу это сказать прямо сейчас…» — сказал президент США.
Отвечая на вопрос о готовности одобрить законопроект американского Конгресса, предусматривающий введение новых санкций против России, Трамп дал понять, что внимательно относится к инициативам законодателей. Однако, уточняя, принято ли уже окончательное решение по санкциям, глава Белого дома предпочел не вдаваться в подробности.
Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс, анализируя изменение риторики американского лидера, указала на сложную ситуацию в дипломатических усилиях по урегулированию конфликта на Украине. Как отметил Брюс, Трамп по-прежнему отдает приоритет дипломатическим решениям, но необходимо осознавать, что у этого подхода есть свои пределы.
Несмотря на то что ни сам президент США, ни Госдепартамент пока не объявили об окончательном решении поддержать представленный в Сенате законопроект о санкциях, его авторы и сторонники ужесточения политики в отношении России считают, что возврата к прежнему курсу уже не будет. Сенатор-республиканец Линдси Грэм (включенный в России в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что Трамп заверил его в необходимости активных действий по введению новых ограничительных мер.
Проект закона о санкциях предполагает установление Штатами 500-процентных пошлин на товары из государств, продолжающих закупать у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Как сообщает Politico, в процессе доработки документа сенаторы Грэм и Блюменталь внесли поправки, позволяющие президенту США предоставлять 180-дневное освобождение от санкций странам, приобретающим российские нефть или уран.
Patriot для Украины: новый пакет помощи или символический жест?
Вторым важным направлением новой политики Трампа по отношению к Украине станет восстановление поставок вооружений Киеву. Тем не менее, представители нынешней администрации дают понять, что возврат к масштабам поставок, имевшим место при президентстве Джо Байдена, невозможен: оружие будет поступать в существенно меньших объемах и по измененной схеме. Кроме того, основной акцент будет сделан на оборонительных системах.
Первым практическим шагом в этом направлении станет разморозка поставок, ранее одобренных администрацией Байдена, но внезапно приостановленных на прошлой неделе. Белый дом объяснил, что задержка поставок вооружений Украине произошла из-за внутреннего недоразумения и несогласованности действий в команде Трампа.
На заседании кабинета министров 8 июля, отвечая на вопрос журналистов о том, кто санкционировал паузу в поставках, Трамп сделал неожиданное заявление. «Я не знаю, почему бы вам не рассказать мне об этом?» — сказал глава Штатов.
Как сообщил телеканал CNN, министр обороны США Пит Хегсет якобы не уведомил Белый дом о своем решении приостановить поставки, что вызвало замешательство внутри администрации и поставило под вопрос объяснения перед Конгрессом и украинскими властями. Вопрос о разрешении ситуации и возобновлении отправки части задержанного вооружения был рассмотрен на заседании Совета национальной безопасности США 8 июля.
Тогда официальный представитель Минобороны США Шон Парнелл заявил, что по поручению Трампа Пентагон отправляет на Украину дополнительное оборонительное вооружение. Парнелл отметил также, что пересмотр военных поставок за рубеж остается неизменным приоритетом политики «Америка прежде всего».
Согласно информации из открытых источников, поставки могут быть возобновлены после переговоров между американскими и украинскими чиновниками в Италии и Киеве. В частности, конкретные решения могут быть приняты на международной конференции по восстановлению Украины в Риме 10–11 июля. В рамках этого форума запланирована встреча спецпосланника США Кита Келлога с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.
Как писали в The Wall Street Journal, Трамп заверил президента Украины Владимира Зеленского, что Вашингтон предоставит Киеву столько военной помощи, сколько сможет выделить. По данным портала Axios, американский президент пообещал в кратчайшие сроки направить в Киев 10 ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Источники Axios в Берлине сообщают, что канцлер Германии Фридрих Мерц выразил готовность закупить американские комплексы Patriot для последующей передачи Украине, однако соглашение по этому вопросу пока не достигнуто.
Появились также сообщения о том, что Трамп рассматривает возможность дополнительно поставить Украине один зенитный ракетный комплекс Patriot помимо 10 ракет-перехватчиков. В случае реализации это станет первым крупным пакетом военной помощи Киеву, решение о котором принималось уже нынешней администрацией США, а не в период президентства Байдена.
Как передает агентство Reuters, в рассматриваемый пакет могут войти как оборонительные комплексы Patriot, так и ракеты средней дальности наступательного назначения. Общий объем военной помощи оценивается примерно в 300 миллионов долларов (свыше 22 миллиардов рублей). По данным источников, передача вооружения может начаться уже в ближайшие дни, поскольку все необходимые системы уже находятся на складах в Европе.
Однако эксперты и ведущие СМИ отмечают, что пока объявленные объемы американской поддержки имеют скорее символический характер и не способны принципиально изменить ситуацию на линии фронта. По оценке CNN, несмотря на возобновление поставок вооружений со стороны Штатов, для Украины предстоящие месяцы будут «критически важными и непредсказуемыми». Хотя решение Трампа о продолжении военной помощи оценивается положительно, телеканал подчеркивает: оно вряд ли позволит Киеву удержать позиции на фронте.
Комментируя ужесточение риторики Трампа в адрес российского руководства, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в Кремле сохраняют спокойствие и намерены продолжить диалог с Вашингтоном, нацеленный на восстановление серьезно пострадавших двусторонних отношений. Песков также подчеркнул: Кремль рассчитывает, что Трамп и его команда продолжат прилагать усилия для перевода процесса урегулирования украинского конфликта в политико-дипломатическое русло.
У Трампа нет репутации?
Как сообщает хорватское издание Advance, у Трампа практически нет эффективных рычагов влияния на Россию. Авторы публикации отмечают, что американский лидер недавно начал очередную кампанию, на этот раз заявив о намерении занять «жесткую» позицию по отношению к Москве, поскольку, как он утверждает, Путин его игнорирует. Однако журналисты задаются вопросом: зачем президенту России прислушиваться к Трампу, если даже Зеленский, находящийся в куда большей зависимости от Вашингтона, не выполняет требования главы Штатов?
В материале подчеркивается, что заявления главы Белого дома остаются лишь на уровне деклараций и не приводят к каким-либо ощутимым результатам. По мнению обозревателей из Хорватии, за последние полгода Трамп нанес серьезный ущерб собственной репутации и окончательно развеял иллюзии относительно способности США изменить свою традиционную политику «бизнес как всегда».
Трамп и его «теория безумца»
На вопрос о возможном участии США в израильской операции против Ирана Трамп ответил уклончиво: «Может быть, да, а может, нет. Никто не знает, что я сделаю». Он создал видимость переговорной паузы, но в итоге все равно нанес удар. Эта ситуация отражает закономерность: самое предсказуемое в Трампе — его непредсказуемость. Он легко меняет позицию, противоречит себе и действует без четкой логики.
Трамп превратил эту черту в инструмент власти. Его непредсказуемость стала стратегическим активом, а затем и доктриной, определяющей внешнюю политику США. Политологи называют это «теорией безумца»: лидер демонстрирует готовность к любым действиям, вынуждая оппонентов идти на уступки. Трамп уверен, что такой подход приносит дивиденды — особенно союзникам, которые получают желаемое под давлением, пишет BBC. Однако противники могут игнорировать эту тактику.
С началом второго срока Трамп резко изменил тон: он тепло принял Путина, но раскритиковал партнеров по НАТО. Канаду он предложил сделать «51-м штатом», а Дании — «продать» Гренландию. Также он заявил о намерении «вернуть» Панамский канал.
Статья 5 Устава НАТО, гарантирующая коллективную оборону, оказалась под вопросом. «Она на аппарате жизнеобеспечения», — заявил экс-министр обороны Британии Бен Уоллес. А консерватор Доминик Грив и вовсе констатировал: «Трансатлантический альянс умер».
«Трамп поставил под сомнение все международные обязательства Америки. Любые договоренности, включая безопасность и экономику, теперь могут быть пересмотрены», — заявил профессор Лондонской школы экономики Питер Трубовиц.
Трамп расстроен отсутствием гибкости со стороны РФ: Рубио обсудил с Лавровым урегулирование конфликта
В то же время буквально на днях, 10 июля, в Куала-Лумпуре, столице Малайзии, прошли переговоры между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио. Встреча длилась около часа. В ходе диалога стороны рассмотрели возможные пути урегулирования украинского конфликта, в том числе обсуждение соответствующей «дорожной карты». Как отметил госсекретарь США после завершения переговоров, диалог с российской делегацией был откровенным и значимым.
В рамках встречи американская сторона ознакомилась с новыми инициативами по разрешению ситуации на Украине, которые ранее не выносились на обсуждение. Несмотря на то что детали этих предложений Рубио не раскрыл, он подчеркнул необходимость выработки «дорожной карты» по урегулированию конфликта.
Госсекретарь США также сообщил, что глава Трамп выразил неудовлетворенность отсутствием прогресса в разрешении украинского кризиса. Тем не менее Вашингтон намерен и далее поддерживать диалог со всеми вовлеченными сторонами.
Кроме того, по словам госсекретаря, в Штатах не принималось политического решения о прекращении поставок вооружений Украине, была проведена лишь инвентаризация арсеналов, что и стало причиной временной приостановки некоторых поставок. Администрация президента США активно консультируется с рядом зарубежных партнеров по вопросу возможной передачи Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot. В частности, переговоры ведутся с Испанией и Германией, заявил Рубио.
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