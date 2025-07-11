Новак: решение о запрете экспорта бензина примут в ближайшие дни

Возможен полный запрет экспорта бензина в августе — сентябре, либо в ближайшие дни. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, запрет экспорта будет введен, основываясь на ситуации на бирже.
«Мы будем смотреть сейчас в течение ближайших дней, как там ситуация будет на бирже складывается, и принимать решения», — заявил вице-премьер в кулуарах Нефтяного саммита Республики Татарстан. Данный запрет будет действовать, в том числе, и на нефтекомпании.
Ранее Александр Новак заявлял, что официальных предложений о полном запрете экспорта бензина в правительство не поступало, однако тема обсуждается на фоне роста биржевых цен на топливо, которые к концу июня достигли максимума с начала года. Рынок также рассматривает возможность введения ограничений на экспорт для крупных нефтяных компаний до конца октября 2025 года.
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