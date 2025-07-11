Алиса Фрейндлих стала полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством»

В Петербурге народная артистка СССР Алиса Фрейндлих получила орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Вручение высшей государственной награды прошло в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова. Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.
«Губернатор вручил всенародно любимой актрисе Орден „За заслуги перед Отечеством“ І степени», — написал Пиотровский в своем telegram-канале. Награду Фрейндлих вручил губернатор Петербурга Александр Беглов по поручению президента России Владимира Путина.
Актриса стала полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», получив все четыре степени этой награды. Орден I степени был присвоен ей 8 декабря 2024 года, в день ее 90-летия, за выдающийся вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельность. Ранее актриса была удостоена орденов II, III и IV степеней в 2019, 2009 и 2004 годах соответственно.
Алиса Фрейндлих родилась 8 декабря 1934 года в Ленинграде. Более 20 лет она работала в театре имени Ленсовета, сыграв около 30 ролей. С 1983 года актриса служит в труппе БДТ, где продолжает выходить на сцену и сегодня, вдохновляя зрителей своим мастерством. Ее творческий путь связан как с театральной сценой, так и с кинематографом. Особую популярность ей принесла роль Людмилы Калугиной в фильме Эльдара Рязанова «Служебный роман». Среди других ярких работ — фильмы «Сталкер», «Жестокий романс», «Полосатый рейс», «Соломенная шляпка» и многие другие.
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