МИД России обозвал бестолочью незнающего о Волынской резне Зеленского

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МИД РФ заявило, что, либо Зеленский привык врать, либо он «безграмотная бестолочь»
МИД РФ заявило, что, либо Зеленский привык врать, либо он «безграмотная бестолочь» Фото:

Либо президент Украины Владимир Зеленский привык лгать, либо он «безграмотная бестолочь». Об этом заявило Министерство иностранных дел РФ. Оно отреагировало на тезис Зеленского во время встречи с президентом республики Польша. Тогда президент Украины заявил, что ничего не слышал о Волынской резне.

«И хотя Анджей Дуда поверил (или сделал вид, что поверил) Зеленскому, очевидно, что киевский главарь настолько привык лгать, что, не моргнув глазом соврал в лицо польскому президенту в ходе переговоров. Либо же — он безграмотная бестолочь», — заявило ведомство в своем telegram-канале.

Президент Украины оправдывался тем, что в учебниках такого не писали. Тем временем МИД РФ указали, что в трудах различных авторов, написанных во времена СССР, а также в учебниках истории, в том числе в первом учебнике Истории Украины, который издали в 1991 году и был допущен Минобразования Украины, подтверждается факт этого события.

Волынская резня — это совокупность массовых убийств поляков и других мирных жителей. Она была организованна украинскими националистическими группировками в период с февраля 1943 по февраль 1944 года. Тогда погибло не менее 150 польских жителей.

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Либо президент Украины Владимир Зеленский привык лгать, либо он «безграмотная бестолочь». Об этом заявило Министерство иностранных дел РФ. Оно отреагировало на тезис Зеленского во время встречи с президентом республики Польша. Тогда президент Украины заявил, что ничего не слышал о Волынской резне. «И хотя Анджей Дуда поверил (или сделал вид, что поверил) Зеленскому, очевидно, что киевский главарь настолько привык лгать, что, не моргнув глазом соврал в лицо польскому президенту в ходе переговоров. Либо же — он безграмотная бестолочь», — заявило ведомство в своем telegram-канале. Президент Украины оправдывался тем, что в учебниках такого не писали. Тем временем МИД РФ указали, что в трудах различных авторов, написанных во времена СССР, а также в учебниках истории, в том числе в первом учебнике Истории Украины, который издали в 1991 году и был допущен Минобразования Украины, подтверждается факт этого события. Волынская резня — это совокупность массовых убийств поляков и других мирных жителей. Она была организованна украинскими националистическими группировками в период с февраля 1943 по февраль 1944 года. Тогда погибло не менее 150 польских жителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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