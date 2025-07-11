Либо президент Украины Владимир Зеленский привык лгать, либо он «безграмотная бестолочь». Об этом заявило Министерство иностранных дел РФ. Оно отреагировало на тезис Зеленского во время встречи с президентом республики Польша. Тогда президент Украины заявил, что ничего не слышал о Волынской резне.
«И хотя Анджей Дуда поверил (или сделал вид, что поверил) Зеленскому, очевидно, что киевский главарь настолько привык лгать, что, не моргнув глазом соврал в лицо польскому президенту в ходе переговоров. Либо же — он безграмотная бестолочь», — заявило ведомство в своем telegram-канале.
Президент Украины оправдывался тем, что в учебниках такого не писали. Тем временем МИД РФ указали, что в трудах различных авторов, написанных во времена СССР, а также в учебниках истории, в том числе в первом учебнике Истории Украины, который издали в 1991 году и был допущен Минобразования Украины, подтверждается факт этого события.
Волынская резня — это совокупность массовых убийств поляков и других мирных жителей. Она была организованна украинскими националистическими группировками в период с февраля 1943 по февраль 1944 года. Тогда погибло не менее 150 польских жителей.
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