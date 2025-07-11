Россияне массово жалуются на неполадки в работе Steam и Telegram: где фиксируются сбои

В Москве, Санкт-Петербурге и Пермском крае жалуются на сбои в сервисах
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На платформу Steam поступило более восьми тысяч жалоб за сутки
На платформу Steam поступило более восьми тысяч жалоб за сутки Фото:

Жители ряда регионов России отмечают перебои в работе популярных интернет-сервисов. Наибольшее количество обращений (более восьми тысяч за сутки) поступило в отношении игровой платформы Steam. В каких регионах зафиксированы сбои и какие сервисы не работают — в материале URA.RU. 

В каких регионах наблюдаются сбои

Москва

Наибольшее количество жалоб (13910 за сутки) поступает из Москвы, где отмечаются перебои в работе социальных сетей и мессенджеров. В частности, пользователи сообщают о трудностях при использовании ВКонтакте (8%) и Telegram (5%).

Сбои в Москве
Сбои в Москве
Фото:

Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге за последний час поступило 131 жалоб, за сутки — 10 527. Около пяти процентов пользователей сообщают о проблемах с работой платформы Steam.

Сбои в Санкт-Петербурге
Сбои в Санкт-Петербурге
Фото:

Пермский край

В Пермском крае так же зафиксированы массовые жалобы (244 за сутки). Число обращений по поводу недоступности игрового сервиса Steam достигает 20%.

Сбои в Пермском крае
Сбои в Пермском крае
Фото:

Сбои также затронули и другие регионы, включая Ярославскую, Свердловскую, Новосибирскую области, Татарстан, Мурманскую, Тюменскую, Воронежскую и Калининградскую области. В Тверской области зафиксировано 10527 жалоб за сутки. 

На что жалуются пользователи

  • Steam. За сутки — 8522 жалоб.
  • Telegram. За сутки — 1994 жалоб.
  • ВКонтакте. За сутки — 1795 жалоб.
  • YouTube. За сутки — 1220 жалоб.
  • Ростелеком. За сутки — 1523 жалоб.
В работе каких сервисов наблюдаются сбои
В работе каких сервисов наблюдаются сбои
Фото:

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Жители ряда регионов России отмечают перебои в работе популярных интернет-сервисов. Наибольшее количество обращений (более восьми тысяч за сутки) поступило в отношении игровой платформы Steam. В каких регионах зафиксированы сбои и какие сервисы не работают — в материале URA.RU.  В каких регионах наблюдаются сбои Москва Наибольшее количество жалоб (13910 за сутки) поступает из Москвы, где отмечаются перебои в работе социальных сетей и мессенджеров. В частности, пользователи сообщают о трудностях при использовании ВКонтакте (8%) и Telegram (5%). Санкт-Петербург В Санкт-Петербурге за последний час поступило 131 жалоб, за сутки — 10 527. Около пяти процентов пользователей сообщают о проблемах с работой платформы Steam. Пермский край В Пермском крае так же зафиксированы массовые жалобы (244 за сутки). Число обращений по поводу недоступности игрового сервиса Steam достигает 20%. Сбои также затронули и другие регионы, включая Ярославскую, Свердловскую, Новосибирскую области, Татарстан, Мурманскую, Тюменскую, Воронежскую и Калининградскую области. В Тверской области зафиксировано 10527 жалоб за сутки.  На что жалуются пользователи
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