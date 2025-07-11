Лаврова заметили на роскошном курорте в КНДР. Фото

Лавров с делегацией РФ прибыл на курорт в КНДР
© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча пройдет на территории курорта Вонсан
Встреча пройдет на территории курорта Вонсан Фото:

Глава МИД РФ Сергей Лавров 11 июля прибыл на курорт Вонсан в КНДР, чтобы возглавить российскую делегацию для участия во втором раунде стратегического диалога на уровне министров иностранных дел государств. Соответствующими кадрами в своем telegram-канале поделилась официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Впервые визит проходит в городе Вонсан — курорте, который располагается на полуострове и с двух сторон омывается морскими водами. Делюсь с вами ночными видами с воздуха», — написала Захарова.

Первый раунд стратегического диалога между Россией и КНДР на уровне министров иностранных дел прошел в Москве в январе 2024 года. В прошлом году также состоялась встреча лидеров двух стран — Владимира Путина и Ким Чен Ына, по итогам которой был подписан договор о стратегическом партнерстве.

Курорт расположен на берегу Японского моря
Курорт расположен на берегу Японского моря
Фото:

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Глава МИД РФ Сергей Лавров 11 июля прибыл на курорт Вонсан в КНДР, чтобы возглавить российскую делегацию для участия во втором раунде стратегического диалога на уровне министров иностранных дел государств. Соответствующими кадрами в своем telegram-канале поделилась официальный представитель ведомства Мария Захарова. «Впервые визит проходит в городе Вонсан — курорте, который располагается на полуострове и с двух сторон омывается морскими водами. Делюсь с вами ночными видами с воздуха», — написала Захарова. Первый раунд стратегического диалога между Россией и КНДР на уровне министров иностранных дел прошел в Москве в январе 2024 года. В прошлом году также состоялась встреча лидеров двух стран — Владимира Путина и Ким Чен Ына, по итогам которой был подписан договор о стратегическом партнерстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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