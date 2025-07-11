Автор подаренной Путину картины на осколке ракеты не сдержала эмоций

Художница Анастасия Лисич, автор рисунка на фрагменте крышки ракеты системы С-400, рассказала, что была удивлена решением губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова подарить ее работу президенту России Владимиру Путину. Девушка очень разволновалась и обрадовалась, что мотив изображения нашел отклик в сердцах руководителей.
«Когда мне начали писать друзья, коллеги с вопросом, моя ли иллюстрация, я начала просмотр видео, где Владимир Владимирович держит мою иллюстрацию в руках. Конечно, это немножко заставило мое сердечко биться чаще, и ручки немножко тряслись», — процитировало слова художницы ТАСС.
Девушка отметила, что получила букет от губернатора Белгородской области, и очень рада, что иллюстрация также отозвалась в его сердце и он презентовал картину главе государства. Идея создать ее появилась после украинской атаки на регион зимой 2023 года.
Как сообщало URA.RU ранее, губернатор Гладков подарил президенту РФ Владимиру Путину картину, которая была написана на осколках снарядов ПВО. На фрагменте заряда С-400 изображена девушка с собакой на фоне разрушенного дома с подписью «Белгород не сдается».
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