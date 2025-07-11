Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подарил президенту РФ Владимиру Путину картину, которая была написана на осколках снарядов ПВО в рамках личной встречи с президентом. Задумка связана с тем, что Белгородская область — одна из самых обстреливаемых регионов РФ. Помимо этого губернатор доложил социально-экономическом развитии региона, о рождаемости, а также об образовании и здравоохранении. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Основные показатели по национальным проектам мы достигаем. Наверно, главная проблема, которую мы сейчас не решили, и она у нас очень тяжелая <…> — увеличение рождаемости. С рождаемостью у нас один из очень сложных показателей» — сообщает служба.
Также на встрече рассматривался вопрос управления промышленными и твердыми коммунальными отходами, а также поддержкой СВО со стороны региона. Важно отметить, что Белгородскую область регулярно атакуют дроны. В ночь на 11 июля над областью было уничтожено 14 украинских беспилотников.
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