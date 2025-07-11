Губернатор Гладков подарил Путину картину, написанную на осколках снарядов ПВО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Картину, которую подарил Гладков, нарисовала белгородская художница, сообщила пресс-служба Кремля
Картину, которую подарил Гладков, нарисовала белгородская художница, сообщила пресс-служба Кремля Фото:

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подарил президенту РФ Владимиру Путину картину, которая была написана на осколках снарядов ПВО в рамках личной встречи с президентом. Задумка связана с тем, что Белгородская область — одна из самых обстреливаемых регионов РФ. Помимо этого губернатор доложил социально-экономическом развитии региона, о рождаемости, а также об образовании и здравоохранении. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Основные показатели по национальным проектам мы достигаем. Наверно, главная проблема, которую мы сейчас не решили, и она у нас очень тяжелая <…> — увеличение рождаемости. С рождаемостью у нас один из очень сложных показателей» — сообщает служба.

Также на встрече рассматривался вопрос управления промышленными и твердыми коммунальными отходами, а также поддержкой СВО со стороны региона. Важно отметить, что Белгородскую область регулярно атакуют дроны. В ночь на 11 июля над областью было уничтожено 14 украинских беспилотников.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подарил президенту РФ Владимиру Путину картину, которая была написана на осколках снарядов ПВО в рамках личной встречи с президентом. Задумка связана с тем, что Белгородская область — одна из самых обстреливаемых регионов РФ. Помимо этого губернатор доложил социально-экономическом развитии региона, о рождаемости, а также об образовании и здравоохранении. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. «Основные показатели по национальным проектам мы достигаем. Наверно, главная проблема, которую мы сейчас не решили, и она у нас очень тяжелая <…> — увеличение рождаемости. С рождаемостью у нас один из очень сложных показателей» — сообщает служба. Также на встрече рассматривался вопрос управления промышленными и твердыми коммунальными отходами, а также поддержкой СВО со стороны региона. Важно отметить, что Белгородскую область регулярно атакуют дроны. В ночь на 11 июля над областью было уничтожено 14 украинских беспилотников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...