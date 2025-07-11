11 июля 2025

YouTube, несмотря на замедление, сделал приятный подарок россиянам

YouTube отключил рекламу для русскоязычной аудитории, даже использующей VPN
© Служба новостей «URA.RU»
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О новых правилах показа россиянам рекламы на YouTube сообщили блогеры
О новых правилах показа россиянам рекламы на YouTube сообщили блогеры Фото:
новость из сюжета
В России замедляют YouTube

Видеохостинг YouTube полностью отключит встроенную рекламу для пользователей из России, независимо от использования VPN и изменения IP-адреса. Об этом 11 июля сообщил портал Hi-Tech Mail со ссылкой на рассылку команды видеохостинга, адресованную российским блогерам.

«YouTube перестанет показывать встроенную рекламу в России, даже если используются средства по обходу блокировок. Команда сервиса разослала соответствующее предупреждение российским блогерам», — передал информацию портал Hi-Tech Mail.

По данным автора публикации, иностранные компании выразили недовольство тем, что их реклама транслируется пользователям из России, поскольку бюджеты не достигают нужной аудитории. Теперь даже при смене IP-адреса на иностранный российские пользователи не увидят встроенную рекламу.

Для зрителей это означает отсутствие рекламных роликов вне зависимости от наличия VPN. В то же время российские блогеры лишатся дохода от стандартной монетизации и смогут зарабатывать только на прямых интеграциях и спонсорских проектах.

Ранее YouTube столкнулся с замедлением на территории России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что вопрос возвращения сервиса не является приоритетным в повестке дня российских граждан. Однако, как стало известно позднее, YouTube, несмотря на замедления, остался в представлении пользователей надежной платформой. По словам экспертов, в стране так и не смогли найти ему достойной альтернативы.

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Видеохостинг YouTube полностью отключит встроенную рекламу для пользователей из России, независимо от использования VPN и изменения IP-адреса. Об этом 11 июля сообщил портал Hi-Tech Mail со ссылкой на рассылку команды видеохостинга, адресованную российским блогерам. «YouTube перестанет показывать встроенную рекламу в России, даже если используются средства по обходу блокировок. Команда сервиса разослала соответствующее предупреждение российским блогерам», — передал информацию портал Hi-Tech Mail. По данным автора публикации, иностранные компании выразили недовольство тем, что их реклама транслируется пользователям из России, поскольку бюджеты не достигают нужной аудитории. Теперь даже при смене IP-адреса на иностранный российские пользователи не увидят встроенную рекламу. Для зрителей это означает отсутствие рекламных роликов вне зависимости от наличия VPN. В то же время российские блогеры лишатся дохода от стандартной монетизации и смогут зарабатывать только на прямых интеграциях и спонсорских проектах. Ранее YouTube столкнулся с замедлением на территории России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что вопрос возвращения сервиса не является приоритетным в повестке дня российских граждан. Однако, как стало известно позднее, YouTube, несмотря на замедления, остался в представлении пользователей надежной платформой. По словам экспертов, в стране так и не смогли найти ему достойной альтернативы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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