YouTube, несмотря на замедление, сделал приятный подарок россиянам

Видеохостинг YouTube полностью отключит встроенную рекламу для пользователей из России, независимо от использования VPN и изменения IP-адреса. Об этом 11 июля сообщил портал Hi-Tech Mail со ссылкой на рассылку команды видеохостинга, адресованную российским блогерам.
«YouTube перестанет показывать встроенную рекламу в России, даже если используются средства по обходу блокировок. Команда сервиса разослала соответствующее предупреждение российским блогерам», — передал информацию портал Hi-Tech Mail.
По данным автора публикации, иностранные компании выразили недовольство тем, что их реклама транслируется пользователям из России, поскольку бюджеты не достигают нужной аудитории. Теперь даже при смене IP-адреса на иностранный российские пользователи не увидят встроенную рекламу.
Для зрителей это означает отсутствие рекламных роликов вне зависимости от наличия VPN. В то же время российские блогеры лишатся дохода от стандартной монетизации и смогут зарабатывать только на прямых интеграциях и спонсорских проектах.
Ранее YouTube столкнулся с замедлением на территории России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что вопрос возвращения сервиса не является приоритетным в повестке дня российских граждан. Однако, как стало известно позднее, YouTube, несмотря на замедления, остался в представлении пользователей надежной платформой. По словам экспертов, в стране так и не смогли найти ему достойной альтернативы.
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