Стало известно, что важное о России собирается сказать Трамп 14 июля

Президент США Дональд Трамп 14 июля может объявить о новых санкциях в отношении России и о расширении военной поддержки Украины. Об этом сообщил обозреватель телеканала Bloomberg TV Грег Салливан, ссылаясь на неопределенность в позиции администрации Белого дома.
«Можем услышать о введении санкций против РФ. Это также может быть объявление о поставках вооружений Украине. С другой стороны, госсекретарь Марко Рубио встречался со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, они обсуждали Украину, так что это может быть связано и с этим», — заявил Салливан в эфире Bloomberg TV.
По словам обозревателя, ключевым вопросом остается, последует ли от Белого дома конкретное решение о санкциях или военных поставках, либо же речь ограничится заявлениями о переговорах. Салливан отметил, что от характера заявления будет зависеть, стоит ли ожидать корректировки внешнеполитической стратегии США в отношении России и Украины.
Ранее Дональд Трамп уже заявлял о планах сделать важное объявление, связанное с Россией, однако подробностей не раскрывал, только пообещал озвучить его 14 июля, в понедельник. Президент США отметил, что «кое-что будет происходить», а эксперты предположили введение «мягких санкций» против РФ. В Кремле также пока не знают, о каких мерах может идти речь.
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