Трамп: 14 июля «кое-что произойдет» применительно к России и Украине

Президент США Дональд Трамп намекнул, что намерен предпринять новые действие в отношении России и Украины. Однако он не уточнил, о чем именно идет речь.
«Знаю. Вы увидите, что кое-что будет происходить», — ответил Трамп на вопрос журналистов о якобы имевшем место ударе России по гражданскому объекту на Украине. Ранее президент США анонсировал на 14 июля некое заявление, которое касается России. Никаких уточнений по этому поводу он не привел.
Американист Малек Дудаков предположил, что Трамп анонсирует «мягкие санкции» против РФ. При этом в Кремле также пока не в курсе, о чем именно намерен объявить президент США.
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