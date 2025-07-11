Задержан водитель, влетевший на элитном авто в толпу людей в Москве

Водитель элитной иномарки, которая в Москве влетела в толпу с детьми, задержан. Кадры автомобиля, на котором было совершено ДТП, показала прокуратура.
«Автомобиль марки „HIPhi Z“, в салоне которого находились мужчина 2001 года рождения и женщина 1988 года рождения, установлен во 2-м Сетуньском проезде», — сообщается в telegram-канале прокуратуры города Москвы. Этот автомобиль на Бережковской набережной налетел на пешеходов, проехав на красный сигнал светофора, и скрылся с места аварии.
Ранее сообщалось, что в результате происшествия пострадали пять человек. Среди них — двое детей в возрасте 8-10 лет.
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