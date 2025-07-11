11 июля 2025

Задержан водитель, влетевший на элитном авто в толпу людей в Москве

Обнародованы кадры элитной машины, въехавшей в толпу с детьми в Москве
© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель элитной иномарки скрылся после ДТП, но был задержан
Водитель элитной иномарки скрылся после ДТП, но был задержан Фото:

Водитель элитной иномарки, которая в Москве влетела в толпу с детьми, задержан. Кадры автомобиля, на котором было совершено ДТП, показала прокуратура.

«Автомобиль марки „HIPhi Z“, в салоне которого находились мужчина 2001 года рождения и женщина 1988 года рождения, установлен во 2-м Сетуньском проезде», — сообщается в telegram-канале прокуратуры города Москвы. Этот автомобиль на Бережковской набережной налетел на пешеходов, проехав на красный сигнал светофора, и скрылся с места аварии.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия пострадали пять человек. Среди них — двое детей в возрасте 8-10 лет. 

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Водитель элитной иномарки, которая в Москве влетела в толпу с детьми, задержан. Кадры автомобиля, на котором было совершено ДТП, показала прокуратура. «Автомобиль марки „HIPhi Z“, в салоне которого находились мужчина 2001 года рождения и женщина 1988 года рождения, установлен во 2-м Сетуньском проезде», — сообщается в telegram-канале прокуратуры города Москвы. Этот автомобиль на Бережковской набережной налетел на пешеходов, проехав на красный сигнал светофора, и скрылся с места аварии. Ранее сообщалось, что в результате происшествия пострадали пять человек. Среди них — двое детей в возрасте 8-10 лет. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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