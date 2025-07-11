11 июля 2025

«Мы не прощаемся»: губернатор Текслер выступил с заявлением на «Курчатов Фесте»

Губернатор Текслер: фестиваль «Курчатов Фест» вернется в Челябинск в 2026 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор подчеркнул, что горд и счастлив за фестиваль, который посетило большое количество челябинцев
Губернатор подчеркнул, что горд и счастлив за фестиваль, который посетило большое количество челябинцев Фото:

Третий фестиваль классической музыки «Курчатов Фест» завершился в Челябинске с большим успехом. Мероприятие стало традиционным и его возвращение следует ожидать уже в 2026 году. Об этом заявил губернатор региона Алексей Текслер.

«Мы не прощаемся. Мы говорим до свидания, „Курчатов фест“! До следующего года!», — процитировала Текслера пресс-служба правительства Челябинской области.

Губернатор подчеркнул, что на фестивале звучала «абсолютно волшебная» классическая музыка, которая объединила большое количество людей. Глава региона отметил, что центральную роль в успехе фестиваля сыграл Симфонический оркестр Челябинской области под управлением Алексея Рубина. Алексей Текслер также почтил память Адика Абдрахманова, который стоял у истоков создания коллектива.

Как сообщало URA.RU ранее, 11 июля около памятника Игорю Курчатову состоялся второй день музыкального фестиваля «Курчатов Фест». Перед гостями выступили народная артистка России Хибла Герзмава и солист Большого театра Олег Долгов.

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Третий фестиваль классической музыки «Курчатов Фест» завершился в Челябинске с большим успехом. Мероприятие стало традиционным и его возвращение следует ожидать уже в 2026 году. Об этом заявил губернатор региона Алексей Текслер. «Мы не прощаемся. Мы говорим до свидания, „Курчатов фест“! До следующего года!», — процитировала Текслера пресс-служба правительства Челябинской области. Губернатор подчеркнул, что на фестивале звучала «абсолютно волшебная» классическая музыка, которая объединила большое количество людей. Глава региона отметил, что центральную роль в успехе фестиваля сыграл Симфонический оркестр Челябинской области под управлением Алексея Рубина. Алексей Текслер также почтил память Адика Абдрахманова, который стоял у истоков создания коллектива. Как сообщало URA.RU ранее, 11 июля около памятника Игорю Курчатову состоялся второй день музыкального фестиваля «Курчатов Фест». Перед гостями выступили народная артистка России Хибла Герзмава и солист Большого театра Олег Долгов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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