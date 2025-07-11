«Мы не прощаемся»: губернатор Текслер выступил с заявлением на «Курчатов Фесте»

Третий фестиваль классической музыки «Курчатов Фест» завершился в Челябинске с большим успехом. Мероприятие стало традиционным и его возвращение следует ожидать уже в 2026 году. Об этом заявил губернатор региона Алексей Текслер.
«Мы не прощаемся. Мы говорим до свидания, „Курчатов фест“! До следующего года!», — процитировала Текслера пресс-служба правительства Челябинской области.
Губернатор подчеркнул, что на фестивале звучала «абсолютно волшебная» классическая музыка, которая объединила большое количество людей. Глава региона отметил, что центральную роль в успехе фестиваля сыграл Симфонический оркестр Челябинской области под управлением Алексея Рубина. Алексей Текслер также почтил память Адика Абдрахманова, который стоял у истоков создания коллектива.
Как сообщало URA.RU ранее, 11 июля около памятника Игорю Курчатову состоялся второй день музыкального фестиваля «Курчатов Фест». Перед гостями выступили народная артистка России Хибла Герзмава и солист Большого театра Олег Долгов.
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