В Челябинске проходит третий музыкальный фестиваль «Курчатов Фест». В первый день перед 3,5 тысячи зрителей выступил Государственный симфонический оркестр Челябинской области под управлением Алексея Рубина и заслуженная артистка России Дарья Мороз. Гостей приветствовал губернатор региона Алексей Текслер.
«Два года назад мы отмечали юбилей нашего великого земляка Игоря Васильевича Курчатова. Мы решили рискнуть и провести фестиваль классической музыки под открытым небом — и у нас получилось. Тогда мы все вместе приняли решение сделать этот фестиваль ежегодным. Сегодня мы проводим его уже в третий раз, и он стал нашей культурной традицией», — обратился к собравшимся Алексей Текслер.
Глава региона напомнил, что Челябинск борется за статус культурной столицы России в 2027 году. Он призвал жителей региона принять участие в голосовании, которое проходит на сайте Госуслуги. «Я уверен, что наш регион и город Челябинск достойны этого звания. Мероприятия, которые мы с вами проводим, — тому подтверждение», — добавил губернатор.
В первой части концерта были исполнены симфонические танцы из мюзикла Леонарда Бернстайна «Вестсайдская история», фрагменты из джазовой сюиты Дмитрия Шостаковича. Дополнил их «Данцон» мексиканского композитора Артуро Маркеса. Главным моментом вечера стало художественное слово Дарьи Мороз в сопровождении симфонического оркестра Челябинской области. Голос заслуженной артистки РФ звучал на фоне сюиты Николая Римского-Корсакова «Шехеразада».
Во второй день фестиваля выступят народная артистка России Хибла Герзмава (сопрано) и солист Большого театра Олег Долгов (тенор). Артисты представят публике известные арии и дуэты из опер Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини и других композиторов. В концертную программу включены драматические эпизоды из опер «Трубадур» и «Сила судьбы», а также фрагменты из «Тоски» и ряд других произведений.
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