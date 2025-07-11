Воспитывающим внуков в России бабушкам и дедушкам пообещали сюрприз

Необходимо начислять дополнительные пенсионные баллы гражданам, которые занимаются воспитанием и уходом за внуками. С таким предложением обратились к министру труда Антону Котякову депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду».
«Предлагается предусмотреть возможность начисления повышенного размера пенсионных баллов в размере 1,8 балла в год на граждан Российской Федерации независимо от их возраста, имеющих одного внука, с увеличением размера баллов пропорционально количеству внуков», — говорится в письме депутатов. Обращение имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторы инициативы отмечают, что такой подход позволит повысить статус бабушек и дедушек, которые активно участвуют в воспитании младшего поколения и берут на себя значительную часть заботы о детях. По их мнению, дополнительные пенсионные баллы станут стимулом для поддержки семей с детьми и признанием вклада старшего поколения в развитие общества.
Вопросы повышения пенсий и дополнительных выплат обсуждаются в России не впервые. Ранее эксперты отмечали, что на введение надбавок для россиян старше 70 лет потребуется около двух триллионов рублей, а депутаты предлагали увеличить фиксированные доплаты к страховой пенсии по возрасту и инвалидности. Все эти инициативы требуют серьезного финансового обоснования и анализа их влияния на экономику страны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.