«ВО»: Россия подняла в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС

Стратегические бомбардировщики Ту-95МС Воздушно-космических сил России, оснащенные крылатыми ракетами Х-101, взлетели с мест базирования. Они движутся к границе для нанесения ударов по целям на территории Украины. Об этом 12 июля сообщили профильные военные СМИ.
«Ту-95МС ВКС России, носители крылатых ракет Х-101, в небе и в направлении пусковых рубежей по целям на территории Украины», — говорится в публикации telegram-канала «Военный обозреватель».
Как сообщало URA.RU, ранее в сети было опубликовано видео ракетного удара комплекса «Искандер-М» по полигону ВСУ в районе села Давыдов Брод Херсонской области. Кадры, снятые с разведывательного БПЛА, демонстрируют поражение территории кассетными боеприпасами.
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