«ВО»: Россия подняла в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самолеты отправились в направлении пусковых рубежей
Самолеты отправились в направлении пусковых рубежей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Стратегические бомбардировщики Ту-95МС Воздушно-космических сил России, оснащенные крылатыми ракетами Х-101, взлетели с мест базирования. Они движутся к границе для нанесения ударов по целям на территории Украины. Об этом 12 июля сообщили профильные военные СМИ.

«Ту-95МС ВКС России, носители крылатых ракет Х-101, в небе и в направлении пусковых рубежей по целям на территории Украины», — говорится в публикации telegram-канала «Военный обозреватель».

Как сообщало URA.RU, ранее в сети было опубликовано видео ракетного удара комплекса «Искандер-М» по полигону ВСУ в районе села Давыдов Брод Херсонской области. Кадры, снятые с разведывательного БПЛА, демонстрируют поражение территории кассетными боеприпасами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Стратегические бомбардировщики Ту-95МС Воздушно-космических сил России, оснащенные крылатыми ракетами Х-101, взлетели с мест базирования. Они движутся к границе для нанесения ударов по целям на территории Украины. Об этом 12 июля сообщили профильные военные СМИ. «Ту-95МС ВКС России, носители крылатых ракет Х-101, в небе и в направлении пусковых рубежей по целям на территории Украины», — говорится в публикации telegram-канала «Военный обозреватель». Как сообщало URA.RU, ранее в сети было опубликовано видео ракетного удара комплекса «Искандер-М» по полигону ВСУ в районе села Давыдов Брод Херсонской области. Кадры, снятые с разведывательного БПЛА, демонстрируют поражение территории кассетными боеприпасами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...