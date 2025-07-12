На ужине в Риме Зеленскому подали жуткий сигнал

LAntiDiplomatico: Мелони напомнила Зеленскому о его долгах на ужине в Риме
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Зеленскому напомнили о его долгах перед Европой
Зеленскому напомнили о его долгах перед Европой Фото:

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пригласила президента Украины Владимира Зеленского на официальный ужин для участников конференции по восстановлению Украины в Риме, чтобы напомнить о долгах Киева перед европейскими странами. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.

«Ужин, организованный неоднозначной Мелони … формально служил подтверждением экономической поддержки, но на самом деле является знаком для Украины: долг должен быть оплачен, нужно только найти подходящее средство», — пишет L'AntiDiplomatico. По данным издания, ужин под эгидой премьер-министра Италии был организован не только для подтверждения экономической поддержки Украины.

В материале подчеркивается, что конференция в Риме стала площадкой для обсуждения вопросов, связанных с будущей реконструкцией Украины и контролем над ее ресурсами. Западные инвесторы, в том числе крупные фонды, уже ищут пути выхода из украинских активов, перекладывая ответственность на европейские страны. Итальянское правительство, по оценке авторов, стремится ограничить влияние иностранных структур при распределении ресурсов и привлечении инвестиций для восстановления экономики Украины.

Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог сообщил, что Штаты и их европейские партнеры обладают потенциалом для руководства крупномасштабной программой помощи, аналогичной реализованной в Европе после Второй мировой войны. Келлог выступил с инициативой разработки нового «плана Маршалла» для восстановления Украины. По словам американского политика, Запад совместно с Киевом уже добились определенных успехов на этом пути: заключаются соглашения о сотрудничестве в экономической сфере, формирующие базу для дальнейшей значительной поддержки Украины.

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пригласила президента Украины Владимира Зеленского на официальный ужин для участников конференции по восстановлению Украины в Риме, чтобы напомнить о долгах Киева перед европейскими странами. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией. «Ужин, организованный неоднозначной Мелони … формально служил подтверждением экономической поддержки, но на самом деле является знаком для Украины: долг должен быть оплачен, нужно только найти подходящее средство», — пишет L'AntiDiplomatico. По данным издания, ужин под эгидой премьер-министра Италии был организован не только для подтверждения экономической поддержки Украины. В материале подчеркивается, что конференция в Риме стала площадкой для обсуждения вопросов, связанных с будущей реконструкцией Украины и контролем над ее ресурсами. Западные инвесторы, в том числе крупные фонды, уже ищут пути выхода из украинских активов, перекладывая ответственность на европейские страны. Итальянское правительство, по оценке авторов, стремится ограничить влияние иностранных структур при распределении ресурсов и привлечении инвестиций для восстановления экономики Украины. Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог сообщил, что Штаты и их европейские партнеры обладают потенциалом для руководства крупномасштабной программой помощи, аналогичной реализованной в Европе после Второй мировой войны. Келлог выступил с инициативой разработки нового «плана Маршалла» для восстановления Украины. По словам американского политика, Запад совместно с Киевом уже добились определенных успехов на этом пути: заключаются соглашения о сотрудничестве в экономической сфере, формирующие базу для дальнейшей значительной поддержки Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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