Келлог призвал создать «план Маршалла» по Украине

США и европейские союзники способны возглавить масштабную программу помощи, подобную той, что реализовывалась в послевоенной Европе после Второй мировой войны. С предложением о создании нового «плана Маршалла» для восстановления Украины выступил специальный посланник президента США Кит Келлог.
«Мы можем видеть успех подобных усилий, особенно, с планом европейского восстановления, известного как план Маршалла. США и европейцы могут возглавить подобное усилие снова в отношении Украины», — рассказал Келлог на конференции в Риме, передает РИА Новости. Спецпосланник напомнил, что успешная реализация плана Маршалла в XX веке позволила восстановить разрушенные войной государства Европы и вернуть их к нормальному функционированию.
Келлог отметил, что уже сегодня Запад и Киев демонстрируют прогресс в этом направлении — подписываются соглашения по экономическому сотрудничеству, которые закладывают основу для будущей масштабной поддержки. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на восстановление и модернизацию страны потребуется около одного триллиона долларов в течение ближайших 14 лет. Одним из главных источников финансирования Киев рассчитывает сделать конфискованные российские активы, а также привлечь европейские инвестиции.
Российские власти неоднократно критиковали планы Запада по заморозке и возможной конфискации российских активов в Европе. В МИД РФ такие действия называют «воровством». Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Москва ответит на любые попытки конфискации, напомнив, что у России тоже есть возможность не возвращать средства западных государств, находящиеся на территории РФ.
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