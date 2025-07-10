Келлог призвал создать «план Маршалла» по Украине

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Келлог отметил, что уже сегодня Запад и Киев демонстрируют прогресс
Келлог отметил, что уже сегодня Запад и Киев демонстрируют прогресс Фото:
новость из сюжета
Запад отправляет доходы от замороженных активов РФ на Украину

США и европейские союзники способны возглавить масштабную программу помощи, подобную той, что реализовывалась в послевоенной Европе после Второй мировой войны. С предложением о создании нового «плана Маршалла» для восстановления Украины выступил специальный посланник президента США Кит Келлог.

«Мы можем видеть успех подобных усилий, особенно, с планом европейского восстановления, известного как план Маршалла. США и европейцы могут возглавить подобное усилие снова в отношении Украины», — рассказал Келлог на конференции в Риме, передает РИА Новости. Спецпосланник напомнил, что успешная реализация плана Маршалла в XX веке позволила восстановить разрушенные войной государства Европы и вернуть их к нормальному функционированию.

Келлог отметил, что уже сегодня Запад и Киев демонстрируют прогресс в этом направлении — подписываются соглашения по экономическому сотрудничеству, которые закладывают основу для будущей масштабной поддержки. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на восстановление и модернизацию страны потребуется около одного триллиона долларов в течение ближайших 14 лет. Одним из главных источников финансирования Киев рассчитывает сделать конфискованные российские активы, а также привлечь европейские инвестиции.

Российские власти неоднократно критиковали планы Запада по заморозке и возможной конфискации российских активов в Европе. В МИД РФ такие действия называют «воровством». Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Москва ответит на любые попытки конфискации, напомнив, что у России тоже есть возможность не возвращать средства западных государств, находящиеся на территории РФ.

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США и европейские союзники способны возглавить масштабную программу помощи, подобную той, что реализовывалась в послевоенной Европе после Второй мировой войны. С предложением о создании нового «плана Маршалла» для восстановления Украины выступил специальный посланник президента США Кит Келлог. «Мы можем видеть успех подобных усилий, особенно, с планом европейского восстановления, известного как план Маршалла. США и европейцы могут возглавить подобное усилие снова в отношении Украины», — рассказал Келлог на конференции в Риме, передает РИА Новости. Спецпосланник напомнил, что успешная реализация плана Маршалла в XX веке позволила восстановить разрушенные войной государства Европы и вернуть их к нормальному функционированию. Келлог отметил, что уже сегодня Запад и Киев демонстрируют прогресс в этом направлении — подписываются соглашения по экономическому сотрудничеству, которые закладывают основу для будущей масштабной поддержки. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на восстановление и модернизацию страны потребуется около одного триллиона долларов в течение ближайших 14 лет. Одним из главных источников финансирования Киев рассчитывает сделать конфискованные российские активы, а также привлечь европейские инвестиции. Российские власти неоднократно критиковали планы Запада по заморозке и возможной конфискации российских активов в Европе. В МИД РФ такие действия называют «воровством». Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Москва ответит на любые попытки конфискации, напомнив, что у России тоже есть возможность не возвращать средства западных государств, находящиеся на территории РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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