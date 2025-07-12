МИД: Путин и Ким Чен Ын постоянно поддерживают связь

Президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын продолжают регулярно поддерживать контакт, а личные встречи между ними могут состояться в будущем. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Путин и Ким Чен Ын постоянно поддерживают связь», — сказал российский дипломат. Его слова передает ТАСС. Лавров добавил, что в будущем личные контакты сохранятся.
Глава МИД РФ Сергей Лавров также сообщил, что Россия не считает необходимым прекращать получение поддержки от КНДР в ходе специальной военной операции на территории Украины, расценивая такую помощь как проявление подлинной солидарности со стороны Пхеньяна. Министр подчеркнул, что решение о дальнейшем участии Северной Кореи в оказании поддержки Москве принимает лично лидер КНДР Ким Чен Ын.
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