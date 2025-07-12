МИД: Путин и Ким Чен Ын постоянно поддерживают связь

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин и Ким Чен Ын поддерживают связь
Путин и Ким Чен Ын поддерживают связь Фото:

Президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын продолжают регулярно поддерживать контакт, а личные встречи между ними могут состояться в будущем. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Путин и Ким Чен Ын постоянно поддерживают связь», — сказал российский дипломат. Его слова передает ТАСС. Лавров добавил, что в будущем личные контакты сохранятся.

Глава МИД РФ Сергей Лавров также сообщил, что Россия не считает необходимым прекращать получение поддержки от КНДР в ходе специальной военной операции на территории Украины, расценивая такую помощь как проявление подлинной солидарности со стороны Пхеньяна. Министр подчеркнул, что решение о дальнейшем участии Северной Кореи в оказании поддержки Москве принимает лично лидер КНДР Ким Чен Ын.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын продолжают регулярно поддерживать контакт, а личные встречи между ними могут состояться в будущем. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Путин и Ким Чен Ын постоянно поддерживают связь», — сказал российский дипломат. Его слова передает ТАСС. Лавров добавил, что в будущем личные контакты сохранятся. Глава МИД РФ Сергей Лавров также сообщил, что Россия не считает необходимым прекращать получение поддержки от КНДР в ходе специальной военной операции на территории Украины, расценивая такую помощь как проявление подлинной солидарности со стороны Пхеньяна. Министр подчеркнул, что решение о дальнейшем участии Северной Кореи в оказании поддержки Москве принимает лично лидер КНДР Ким Чен Ын.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...