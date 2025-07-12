Северная Корея приняла Лаврова на своем самом разрекламированном курорте: первые заявления и фото от Захаровой

МИД КНДР: страна поддерживает политику РФ по защите территориальной целостности
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лавров провел переговоры с Цой Сон Хи
Лавров провел переговоры с Цой Сон Хи Фото:

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 11 июля прибыл в северокорейский курорт Вонсан для второго раунда переговоров с главой МИД КНДР Чхве Сон Хи. Сегодня, 12 июля, стороны обсудили военно-политическое сотрудничество между странами, включая участие военных КНДР в защите Курской области, а также планы по развитию туризма. Отдельно Сон Хи подчеркнула, что Северная Корея полностью поддерживает Россию в вопросах территориальной целостности. Первые заявления сторон и фото от официального представителя МИД РФ Марии Захаровой — в материале URA.RU.

Второй раунд переговоров в Вонсане

Вечером 11 июля Сергей Лавров прибыл в северокорейский город Вонсан для проведения переговоров с министром иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи. В аэропорту российского политика приветствовали представители почетного караула, а также местные жители с цветами. Министр, в свою очередь, поприветствовал собравшихся словами: «Здравствуйте!». Девушка в традиционной корейской одежде вручила ему букет.

Встреча проходит в рамках очередного этапа стратегического диалога между двумя странами. Первый раунд переговоров на уровне министров иностранных дел прошел в Москве в январе 2024 года. Как уточнила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, «визит проходит в городе Вонсан, который расположен на полуострове и окружен морем с двух сторон».

Встреча министров иностранных дел КНДР и России впервые прошла в городе Вонсан
Встреча министров иностранных дел КНДР и России впервые прошла в городе Вонсан
Фото:
Вонсан – полуостровной курорт, окруженный морем с двух сторон
Вонсан – полуостровной курорт, окруженный морем с двух сторон
Фото:

Итоги встречи и первые заявления сторон 

Курс на «непобедимое братство»

Лавров отметил значимый вклад военнослужащих Корейской народной армии в освобождение Курской области
Лавров отметил значимый вклад военнослужащих Корейской народной армии в освобождение Курской области
Фото:

В ходе переговоров с главой МИД КНДР Лавров заявил, что участие военнослужащих КНДР в освобождении Курской области служит прямым подтверждением того, что отношения между Россией и Северной Кореей основаны на «непобедимом братстве». По его словам, новый стратегический договор между двумя странами стал прочной основой для такого сотрудничества. Глава российского МИД также отметил, что именно в Курской области героические военнослужащие Корейской народной армии совместно с российскими бойцами, жертвуя собственной кровью и жизнями, внесли значительный вклад в освобождение региона от украинских националистов.

Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля отдельно отметил вклад КНДР в разгром украинских сил на данном направлении. Президент России Владимир Путин выразил благодарность подразделениям Корейской народной армии за участие в операции, подчеркнув, что их подвиг не будет забыт российским народом. По данным МИД РФ, действия северокорейских военных проходили в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который вступил в силу 5 декабря 2024 года.

Безоговорочная поддержка России

МИД КНДР выразило безоговорочную поддержку России
МИД КНДР выразило безоговорочную поддержку России
Фото:

Глава МИД КНДР Чхве Сон Хи заявила, что Пхеньян безоговорочно поддерживает курс России на защиту суверенитета и территориальной целостности. Она подчеркнула, что отношения между двумя странами вышли на уровень прочного сотрудничества.

"Стратегический выбор и воля правительства КНДР отстоять, безоговорочно и неизменно поддерживать политику России по защите государственного суверенитета и территориальной целостности, международной справедливости в противостоянии гегемонистическим проискам империалистов и готовность правительства нашей страны прилежно исполнять все статьи нового межгосударственного диалога", — сказала Цой Сон Хи, открывая встречу с министром иностранных дел РФ.

По словам Цой Сон Хи, визит Лаврова отражает стремление обеих сторон к дальнейшему укреплению традиционного партнерства. Она также отметила, что участие военных подразделений КНДР в операции по освобождению Курской области стало символом высокого уровня сотрудничества между странами.

Развитие туризма и культурных обменов

Лавров также подчеркнул, что Россия намерена способствовать увеличению числа российских туристов, посещающих северокорейский курорт Вонсан. В рамках соглашения 2024 года стороны также планируют развивать сотрудничество в спорте, культуре и туризме, отметил он. 

Вонсан — новый центр притяжения

1 июля 2025 года в Вонсане открылся новый пляжный курорт, рассчитанный на 20 тысяч гостей. Комплекс включает современные отели, аквапарк и четырехкилометровый пляж. В церемонии завершения строительства туристической зоны приняли участие председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын и посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора. По данным МИД РФ, власти КНДР планируют принимать на курорте иностранных туристов.

Протяженность пляжа в Вонсане составляет четыре километра
Протяженность пляжа в Вонсане составляет четыре километра
Фото:
Отели на северокорейском курорте рассчитаны на 20 тысяч человек
Отели на северокорейском курорте рассчитаны на 20 тысяч человек
Фото:

В июне прошлого года Россия и КНДР заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, предусматривающий развитие сотрудничества в сферах спорта, культуры и туризма. Согласно четвертой статье, в случае вооруженного нападения на одну из сторон другая обязуется немедленно оказать военную и иную поддержку на основе Устава ООН и национального законодательства. Восьмая статья предусматривает создание механизмов для совместных мероприятий, направленных на укрепление обороноспособности, предотвращение конфликтов и обеспечение региональной и международной безопасности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 11 июля прибыл в северокорейский курорт Вонсан для второго раунда переговоров с главой МИД КНДР Чхве Сон Хи. Сегодня, 12 июля, стороны обсудили военно-политическое сотрудничество между странами, включая участие военных КНДР в защите Курской области, а также планы по развитию туризма. Отдельно Сон Хи подчеркнула, что Северная Корея полностью поддерживает Россию в вопросах территориальной целостности. Первые заявления сторон и фото от официального представителя МИД РФ Марии Захаровой — в материале URA.RU. Второй раунд переговоров в Вонсане Вечером 11 июля Сергей Лавров прибыл в северокорейский город Вонсан для проведения переговоров с министром иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи. В аэропорту российского политика приветствовали представители почетного караула, а также местные жители с цветами. Министр, в свою очередь, поприветствовал собравшихся словами: «Здравствуйте!». Девушка в традиционной корейской одежде вручила ему букет. Встреча проходит в рамках очередного этапа стратегического диалога между двумя странами. Первый раунд переговоров на уровне министров иностранных дел прошел в Москве в январе 2024 года. Как уточнила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, «визит проходит в городе Вонсан, который расположен на полуострове и окружен морем с двух сторон». Итоги встречи и первые заявления сторон  Курс на «непобедимое братство» В ходе переговоров с главой МИД КНДР Лавров заявил, что участие военнослужащих КНДР в освобождении Курской области служит прямым подтверждением того, что отношения между Россией и Северной Кореей основаны на «непобедимом братстве». По его словам, новый стратегический договор между двумя странами стал прочной основой для такого сотрудничества. Глава российского МИД также отметил, что именно в Курской области героические военнослужащие Корейской народной армии совместно с российскими бойцами, жертвуя собственной кровью и жизнями, внесли значительный вклад в освобождение региона от украинских националистов. Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля отдельно отметил вклад КНДР в разгром украинских сил на данном направлении. Президент России Владимир Путин выразил благодарность подразделениям Корейской народной армии за участие в операции, подчеркнув, что их подвиг не будет забыт российским народом. По данным МИД РФ, действия северокорейских военных проходили в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который вступил в силу 5 декабря 2024 года. Безоговорочная поддержка России Глава МИД КНДР Чхве Сон Хи заявила, что Пхеньян безоговорочно поддерживает курс России на защиту суверенитета и территориальной целостности. Она подчеркнула, что отношения между двумя странами вышли на уровень прочного сотрудничества. По словам Цой Сон Хи, визит Лаврова отражает стремление обеих сторон к дальнейшему укреплению традиционного партнерства. Она также отметила, что участие военных подразделений КНДР в операции по освобождению Курской области стало символом высокого уровня сотрудничества между странами. Развитие туризма и культурных обменов Лавров также подчеркнул, что Россия намерена способствовать увеличению числа российских туристов, посещающих северокорейский курорт Вонсан. В рамках соглашения 2024 года стороны также планируют развивать сотрудничество в спорте, культуре и туризме, отметил он.  Вонсан — новый центр притяжения 1 июля 2025 года в Вонсане открылся новый пляжный курорт, рассчитанный на 20 тысяч гостей. Комплекс включает современные отели, аквапарк и четырехкилометровый пляж. В церемонии завершения строительства туристической зоны приняли участие председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын и посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора. По данным МИД РФ, власти КНДР планируют принимать на курорте иностранных туристов. В июне прошлого года Россия и КНДР заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, предусматривающий развитие сотрудничества в сферах спорта, культуры и туризма. Согласно четвертой статье, в случае вооруженного нападения на одну из сторон другая обязуется немедленно оказать военную и иную поддержку на основе Устава ООН и национального законодательства. Восьмая статья предусматривает создание механизмов для совместных мероприятий, направленных на укрепление обороноспособности, предотвращение конфликтов и обеспечение региональной и международной безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...