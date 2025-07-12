В Ленобласти погиб ученый, который один из первых испытал вакцину «Спутник V»

В Приозерском районе Ленинградской области произошла авария на дороге, в результате которой погиб председатель совета директоров медицинской исследовательской компании «Эскеллена» Константин Захаров. Возглавляемая им организация первой проводила испытания российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Инцидент произошел 11 июля на 16-м километре автодороги «Саперное — Мельниково — Кузнечное».
«Разбившимся 11 июля в аварии на 16-м километре трассы „Саперное-Мельниково-Кузнечное“ водителем Audi Q7 оказался 45-летний глава совета директоров петербургской медицинской исследовательской организации „Эскеллена“ Константин Захаров. Именно эта организация тестировала первую российскую вакцину от коронавриуса — препарат „Спутник V“ перед выпуском», — пишет 47.news.
Константин Захаров был известен своей работой в области медицинских исследований и внес значительный вклад в разработку первой российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Полиция возбудила уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека. Следствие продолжается.
URA.RU направило запрос в МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На момент публикации новости ответа от ведомства не поступило.
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