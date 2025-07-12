Хинштейн призвал никогда не забывать подвиг мальчика, отдавшего жизнь ради спасения матери от ВСУ

Хинштейн: подвиг погибшего Анатолия — пример для каждого
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Хинштейн призвал не забывать подвиг погибшего в результате атаки ВСУ ребенка
Хинштейн призвал не забывать подвиг погибшего в результате атаки ВСУ ребенка Фото:
новость из сюжета
Три человека погибли, шесть пострадали после атаки ВСУ на Курск

Врио губернатора региона Александр Хинштейн призвал помнить подвиг шестилетнего Анатолия, погибшего после атаки ВСУ по пляжу в Курской области. Мальчик попытался спасти свою мать и закрыл ее своим телом.

«Маленький Толя Минашкин, закрывший собой маму во время варварской атаки ВСУ на пляж, — это пример для каждого. Для детей и особенно — для взрослых. Эта трагедия никого не оставила равнодушным», — заявил Хинштейн в своем telegram-канале. По словам чиновника, мальчика 12 июля мальчику должно было исполниться шесть лет. 

Депутат отметил, что поступок ребенка стал символом мужества и любви: даже в момент смертельной опасности мальчик защитил самое дорогое для себя — свою мать. Хинштейн подчеркнул, что подобные истории должны напоминать обществу о настоящих ценностях и важности взаимопомощи.

ВСУ ударили по пляжу в Курске вечером 8 июля. На месте погибли три человека, еще шесть человек пострадало. В их числе — пятилетний мальчик Анатолий.

Ребенок накрыл своим телом маму в попытке ее спасти. Мальчику диагностировали 30% ожогов тела. Его транспортировали в Москву, но несмотря на усилия медиков, ребенок скончался.

Ранее с Анатолием прошла церемония прощания. Ее провели в поселке Черемушки в местном храме.

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Врио губернатора региона Александр Хинштейн призвал помнить подвиг шестилетнего Анатолия, погибшего после атаки ВСУ по пляжу в Курской области. Мальчик попытался спасти свою мать и закрыл ее своим телом. «Маленький Толя Минашкин, закрывший собой маму во время варварской атаки ВСУ на пляж, — это пример для каждого. Для детей и особенно — для взрослых. Эта трагедия никого не оставила равнодушным», — заявил Хинштейн в своем telegram-канале. По словам чиновника, мальчика 12 июля мальчику должно было исполниться шесть лет.  Депутат отметил, что поступок ребенка стал символом мужества и любви: даже в момент смертельной опасности мальчик защитил самое дорогое для себя — свою мать. Хинштейн подчеркнул, что подобные истории должны напоминать обществу о настоящих ценностях и важности взаимопомощи. ВСУ ударили по пляжу в Курске вечером 8 июля. На месте погибли три человека, еще шесть человек пострадало. В их числе — пятилетний мальчик Анатолий. Ребенок накрыл своим телом маму в попытке ее спасти. Мальчику диагностировали 30% ожогов тела. Его транспортировали в Москву, но несмотря на усилия медиков, ребенок скончался. Ранее с Анатолием прошла церемония прощания. Ее провели в поселке Черемушки в местном храме.
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